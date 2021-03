Den Eegeschutz vu Personal an Alters- a Fleegeheemer duerch dat néidegt Material gëtt ëmmer méi zum Thema.

Dat seet de Pit Bach, Zentralsekretär am Gesondheetssyndicat vum OGBL. Vill Leit vum Terrain géinge si kontaktéieren, well si d’Gefill hunn, net adequat genuch géint de Corona-Virus geschützt ze sinn, mat deem wat hinnen zur Verfügung gestallt gëtt.

Suivi Cipa/Reportage Diana Hoffmann

Och wa sech 92,5 Prozent vun de Pensionären an den Alters- a Fleegeheemer géint Corona hunn impfe loossen, schéngt sech d’Situatioun nach net ze berouegen. Eréischt de Weekend waren 3 nei Clusteren an de Cipaen zu Rodange, Boufer an Nidderkuer bekannt ginn.

Et stellt sech d’Fro, wéi de Virus an d’Strukture kënnt. A wéi e bessere Schutz fir d‘Pensionäre méiglech ass. E wichtege Volet ass do, d’Schutzmaterial fir d’Personal, wou et awer d’lescht Zäit ëmmer méi heefeg zu Problemer komm wier, wéi de Pit Bach seet. Besonnesch wann zum Beispill mat Leit geschafft gëtt, déi bestëmmte Krankheetsbiller, wéi Demenz hunn a sou sech selwer an anerer méiglecherweis manner gutt kéinte schützen.

Verschidde Salariéen hätten nëmmen 2 oder 4 FFP2-Masken de Mount zur Verfügung, déi se ëmmer erëm solle benotzen. Anerer krite geroden, Masken ze wäschen, obwuel drop stéing, datt se net dofir geduecht wieren.

En anere Schutz fir d’Personal an d‘Pensionäre vun Alters- a Fleegeheemer ass eng Corona-Impfung. 68,7 Prozent vun de Bewunner hunn hir 2. Impfung mëttlerweil kritt. Beim Personal am Gesondheets- a Fleegesecteur gëtt awer ëmmer erëm en relativ niddregen Impftaux kritiséiert. Dëse läit den Ablack laut der Santé bei 51 Prozent.

D‘Impfbereetschaft wëll de Pit Bach awer net kritiséieren. Wat ee beim OGBL matkréie géing, wier eng relativ héich Bereetschaft ënnert de Leit um Terrain. Vun ëffentlecher Säit géing all Effort gemaach ginn, fir ze informéieren an ze sensibiliséieren.

Eng Erklärung wisou verschidde Leit sech net impfe loosse wier, datt am Secteur och vill jonk Frae schaffen, déi villäicht schwanger sinn, oder et wëlle ginn. Et géingen eben Eenzelfäll ginn, wou d’Leit Froe par Rapport zu der Impfung hätten.

Den nationalen Ethikrot fuerdert iwwerdeens e breeden Dialog zum Thema Impfflicht ze féieren. Zur Impfung zwénge wéilt een awer keen, sou d’Julie-Susanne Bausch, Presidentin vum nationalen Ethikrot.

E weidere Schrëtt fir méi Sécherheet an den Alters- a Fleegeheemer kéinte Schnelltester ginn. Wou dës dru sinn, war nach net vun der Santé gewuer ze ginn.

Et schéngt nach net gekläert, wat mat enger positiv getester Persoun soll passéieren. An doriwwer eraus bleift de Problem, datt ee kee kann zu engem Test zwéngen.