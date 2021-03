PCR-Tester, fir an d'Ausland ze reesen, sinn no der Ouschtervakanz net méi gratis. Respektiv se ginn net méi vum Steierzueler finanzéiert.

Dat huet d'Regierung d'lescht Woch decidéiert. Eng Confirmatioun soll am Laf vum Freideg per Communiqué kommen. D'Hausdoktere kruten iwwerdeems per Circulaire gesot, se solle keng PCR-Tester méi fir Vakanze verschreiwen.

Aktuell ass de Kalenner, fir e Rendez-vous ze huelen, voll, wann ee keng Ordonnance huet, mä en Test brauch fir an d'Ausland. No Ouschtere musse Leit, déi op eng Vakanzendestinatioun wëllen, wou en negativen Test gefrot gëtt, selwer e Rendez-vous fir en Test huelen, dee si selwer bezuelen. Wéi d'gratis Tester agefouert goufen, war d'Iddi souwisou net, fir Reesen matzefinanzéieren, heescht et vu Säite vum Santésministère.

Pech awer och fir Leit, déi Famill am Ausland hunn a wëlle besichen. Wann d'PCR-Tester bis net méi gratis sinn, ass och keng Ausnam fir Leit, déi aus familiäre Grënn musse reesen, virgesinn, sou de Ministère op Nofro hin.

Par konter kënne Studenten e Bong fir e gratis Covid-Test bei der Studentevereenegung ACEL ufroen. Leit, déi aus professionelle Grënn an d'Ausland mussen, kënnen och e gratis Test beim „House of entrepreneurship" per Mail ufroen.

