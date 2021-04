"Bis elo gouf d'Anil, d'Associatioun vun den Infirmièren an Infirmieren zu Lëtzebuerg, nach net fir en Debat iwwert eng eventuell Impfflicht kontaktéiert."

Dat seet hir Presidentin Anne Marie Hanff an der Episod 22 vum RTL-Podcast Wellebriecher mam Marie Gales a Pierre Weimerskirch.

Italien huet d'Impfung am Gesondheetssecteur obligatoresch gemaach. Am Grand-Duché ass zwar driwwer rieds, mä d'Anil bleift dobäi, datt et dofir ze fréi wier.

Et ass eng Diskussioun, déi bei eis lancéiert gouf, duerch d'Clusteren an der Altersheemer, seet d'Anne-Marie Hanff, an där hiren Aen et nach vill ze fréi wier fir eng Impfflicht. Si betount, datt d'Infirmièren an Infirmiere guer net esou retizent si wéi gesot gëtt. Wann d'Zuelen aus dem Gesondheetssecteur genannt ginn, wier et wichteg ze wëssen, datt do net just Infirmièrë schaffen. Et dierft een dofir net alles an een Dëppe geheien.

"Déi ominéis Zuel, déi een ëmmer héiert, datt d'Leit sech net wëllen impfe loossen oder, datt just bësse méi wéi d'Hallschent vum Gesondheetspersonal sech wëll impfe loossen, déi kënne mir, wat d'Infirmièrë betrëfft, net confirméieren. Mir kréien do de Feedback, datt d'Leit sech wëllen impfe loossen, dass der vill nach op hire Rendez-vous waarden an dass se d'Impfung och als grouss Hoffnung gesinn."



D'Anil huet selwer Stéchprouwen um Terrain gemaach, dobäi wier erauskomm, datt hiren Zuelen no 92 Prozent vun den Infirmièrë geimpft sinn.

En anere Feedback, deen een um Terrain kritt hätt, wier deen, datt den Ament nach ëmmer vill Leit op eng Invitatioun waarden.

"Et si Leit, déi kommen aus dem Congé parental zeréck an déi goufen nach net geimpft. Déi hu sech missen aschreiwen a goufen awer nach net geruff. Ech denken, datt ass eppes, wat elo méi schwiereg ass. Déi, déi bei der éischter Kéier net dobäi waren oder déi vläicht och hir Meenung geännert hunn, fir déi ass et elo méi schwéier, fir e Rendez-vous ze kréien."



D'Presidentin vun der Anil betount, datt et eenzeg an eleng mat enger Sensibiliséierungscampagne bei de Leit och net gedoen ass.

"Wann ee sech onsécher ass, wie freet een? Iergendeen, deem ee vertraut a wou ee weess, datt deen et besser weess a mech gutt berode kann. Do gesi mir natierlech e wichtege Rôle an deenen Infirmièren, déi spezialiséiert sinn an der Hygiène an natierlech genee wëssen, wat den aktuelle Stand vun den Impfungen ass. Si sinn an den Haiser, ginn do gesinn a kënnen op d'Ängschte vu Leit agoen, déi se perséinlech kennen. Dat ass natierlech eng Persoun, déi am Secteur extrahospitalier net esou dacks zur Verfügung gestallt gëtt wéi an de Spideeler. Dat ass och e wichtege Punkt, wou een och aktiv kéint un d'Problematik erugoen."



D'Anil huet festgestallt, datt d'Impfbereetschaft och vum Niveau vun der Formatioun ofhänkt. Se wier méi niddereg, bei Leit, déi manner laang an d'Schoul gaange sinn. Onofhängeg dovunner, déi Leit déi Bedenken hunn, wieren dacks Fraen an da geet et och ëm d'Fro, ob een déi Leit soll Froen, wéi e Vaccin se wëllen.

"Si stelle sech d'Fro, wéi eng Wierkung dee Vaccin kéint hunn a se soen, wa mer eis mussen impfe loossen, da loosst eis wéinstens de Choix, wéi en Impfstoff mer kréien. Ech ka confirméieren, datt dat e Kompromëss wier."



Mä och ier een dee Kompromëss géif agoen, misst ee fir d'éischt nach vill aner Elementer klären, betount d'Anne-Marie Hanff.