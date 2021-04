Och mam Ëmgang mat de Schnelltester ass d'CSV net zefridden. D'Decisioun, fir sech fräiwëlleg fir den AstraZeneca-Vaccin ze mellen, gëtt awer begréisst.

D'CSV sot am spéiden Nomëtteg no den Annoncë vum Xavier Bettel a Romain Schneider, datt déi gréissten Oppositiounspartei net zefridde wier, datt nach ëmmer un engem Konzept fir d'Schnelltester géif geschafft ginn. D'Fraktiounspresidentin Martine Hansen huet drun erënnert, datt hir Partei scho virun engem Mount an der Chamber dono gefrot huet.



Martine Hansen: "Dunn huet de Premier gesot, si wiere scho méi wäit ewéi mir, dofir géife se eis Motiounen net stëmmen. Se hunn dat Konzept, wéi gesot, awer nach ëmmer net, wat mir extreem bedaueren. D'Schnelltester sinn ee Mëttel fir, op där enger Säit, d'Saache méi sécher ze maachen, an et gesäit ee mat deenen Zuelen, déi mer hunn, datt mer d'Saachen och nach ëmmer musse méi sécher maachen, an op där anerer Säit awer och vläicht e Mëttel, fir zousätzlech Saache kënnen opzemaachen. Ech menge wierklech, datt et verpasst ginn ass, der mat Zäit genuch ze bestellen, an datt dofir nach keen ausgeräifte Konzept do ass."

Extrait Martine Hansen 1

Wann d'CSV dovunner schwätzt, datt zousätzlech Ouverturë solle kommen, denkt si zum Beispill un d'Ausgangsspär. "Et kann nach ëmmer keen eis erklären, firwat mer d'Ausgangsspär nach brauchen. D'Caféen hunn nëmme bis 6 Auer op. Ech mengen net, datt et elo schlëmm wier, wa mer déi Ausgangsspär net méi hätten. Et gëtt einfach festgehalen, mä et gëtt net erkläert firwat", sou d'Martine Hansen.

Extrait Martine Hansen 2

Am Allgemenge vermësst d'CSV och nach ëmmer Perspektive fir d'Leit. Datt Leit tëschent 30 a 54 Joer sech kënnen aschreiwe loossen, fir sech fräiwëlleg mat AstraZeneca z'impfen. Domadder ass d'CSV averstanen. Et wier e Fakt, datt Impfdosisse misse gesprëtzt ginn, soulaang se do sinn.