Dat sot de Roger Infalt, Generalsekretär vun der aljp op der Pressekonferenz mam Titel "Informatiounszougang elo!"

D'Journalistenassociatioun fuerdert mat enger Dosen aneren Acteuren, dorënner d'Asti, Greenpeace an den OGBL, e Recht op Zougang zu Informatiounen. Dat bestoend Gesetz garantéiert nämlech keen Accès op Informatiounen, mä en Accès op Dokumenter, wat e groussen Ënnerscheed ass.

Den Haaptproblem: "keen weess wat iwwerhaapt en Dossier administrativ ass a wat net", esou d'Blanche Weber vum Mouvement écologique. Doduerch géing et ëmmer erëm virkommen, dass eng ëffentlech Institutioun en Dokument net wëll erausginn, mam Argument, dass et net ënnert d'Kategorie vum "Dossier administrativ" fält.

Am Verglach mat aneren Länner, géing Lëtzebuerg ganz schlecht ofschneiden. Et gëtt also mat der Fuerderung no engem besseren Zougang fir Informatiounen näischt Ongewéinleches gefrot, gouf op der Pressekonferenz betount. Am Ausland kéim ee méi séier un Donnéeën, wéi hei am Land.