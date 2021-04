Persounen tëscht 30 a 54 Joer solle sech fräiwëlleg kënne mellen, fir sech mam Covid-19-Vaccin vun AstraZeneca impfen ze loossen.

Den entspriechenden Internetsite, fir sech unzemellen, ass amgaang op d'Been gesat ze ginn a soll am Laf vum Dag oder an den nächsten Deeg operationell sinn, sou de Santésministère op Nofro hin.

Wat geschitt, wa méi Leit sech géinge fräiwëlleg mellen, ewéi AstraZenca do ass, ass nach net determinéiert, mä et kéint sinn, datt Fräiwëlleger an deem Fall no Vulnerabilitéit an Alter sortéiert ginn.

D'Regierung hat e Freideg ugekënnegt, de Vaccin vun AstraZeneca fir Fräiwëlleger zougänglech ze maachen, well se net wëll, datt Impfstoff am Frigo leie bleift, sou de Xavier Bettel. De Premier wëll sech jo selwer och mam AstraZeneca impfe loossen.

De Vaccin stéisst zanter senger Vermaartung op grouss Skepsis, well et eenzel Fäll vun Thrombose gouf bei Leit, déi sech domadder impfe gelooss hunn. Den AstraZeneca gëtt an e puer Länner net méi benotzt.

D'Weltgesondheetsorganisatioun an d'europäesch Agence fir Medikamenter Ema hunn dat awer net recommandéiert, well d'Virdeeler vum brittesch-schweedesche Vaccin nach ëmmer méi grouss wieren ewéi d’Nodeeler. Déi puer Fäll vun Thrombose muss een opgrond vun der Gesamtzuel vu Milliounen Injektioune relativiséieren.