E Méindeg hat de Syvicol ferm Kritik geäussert, datt een an Zukunft 10 Prozent méi fir d'Servicer vum CGDIS muss bezuelen.

"Wéi ass et méiglech, dass mir an Zukunft 10% méi fir d'Servicer vum CGDIS musse bezuelen?" Dat hat sech e Méindeg an der Comitéssëtzung de Gemengesyndikat Syvicol gefrot an d'Hausse ferm kritiséiert. D'Inneministesch Taina Bofferding reagéiert iwwerrascht op déi Kritik.

Taina Bofferding reagéiert op Syvicol-Kritik / Rep. Monica Camposeo

Et gëtt schliisslech näischt fir näischt, esou d'Ministesch. A mam Pnos, dem "Plan d'organisation des secours" hätt een sech jo e kloert Zil gesat. An zwar soll all Plaz am Land a spéitstens 15 Minutte vun de Rettungsdéngschter kënnen erreecht ginn. D’Ministesch hätt awer schonn ëmmer gesot, dass et dat net zum Nulltarif gëtt.

De Vott an der Chamber, fir d'Organisatioun vun der ziviller Sécherheet, gouf am Mäerz 2018 unanime ugeholl. Et wier een sech also am Fong eens, heescht et aus dem Inneministère. Nodeems bekannt ginn ass, dass d'Gemengen 10% méi fir d'Servicer vum CGDIS musse bezuelen, ginn et beim Syvicol awer nach oppe Froen, notamment zu der Unzuel vun de Beruffspompjeeën, déi nach néideg ass. Ausserdeem kéint ee sech och froen, ob an der Administratioun esou vill Leit gebraucht ginn, seet de Michel Malherbe, Buergermeeschter vu Miersch an am Syvicol zoustänneg fir d'Rettungsdéngschter.

Op Nofro hin heescht et vum CGDIS, dass d'Zuel vun administrative Posten zanter dem Joer 2018 souguer erofgaangen ass. Deemools gouf et 175 Persounen an der Administratioun, haut sinn et der 169. An der Operationeller Karriär gouf et 2018 488 professionell Pompjeeën, haut sinn dat der 560.

D'Inneministesch Taina Bofferding betount, dass de Volontariat nach ëmmer de Pilier vum CGDIS bleift, mee et wier nëmme normal, dass de CGDIS nach weider rekrutéiert, fir d’Zil vum Pnos, nämlech net méi laang wéi 15 Minutten ze brauchen fir enzwousch unzekommen, kënnen ze leeschten.

Et misst een sech awer eens gi mat de Gemengen, dass een dat Zil och erreeche wëll, esou d'Inneministesch. Dat géing nämlech net ouni eng Hausse vun de Käschte goen.

D'Gemenge sinn den Ament an der Consultatiounsphas. An den nächsten dräi Méint kënne si en Avis erareechen. Den Avis vum Gemengesyndikat Syvicol fannt Dir hei.