Den däitschen Expert am Bau vu Schmëlzen a Walzwierker huet e Mëttwoch déi entspriechend Transaktioun ënnerschriwwen.

Vun engem historeschen a strategeschen Dag ass um Mëttwoch geschwat ginn, nodeems den SMS-Grupp eng Transaktioun ënnerschriwwen huet, fir d'komplett Parte vu Paul Wurth z'iwwerhuelen. Den däitschen Expert am Bau vu Schmëlzen a Walzwierker iwwerhëlt domat déi Lëtzebuerger Traditiounsentreprise komplett.

Et wéilt a misst een ob de Wee vu grénger Stolproduktioun goen huet den Edwin Eichler vum SMS Grupp e Mëttwoch de Mëtteg betount an opgezielt wat néideg ass fir déi Transitioun:

Den Edwin Eichler vum SMS-Grupp

"Et brauch een op der enger Säit déi modernst, grouss-industriell Technologie. Sou wéi d'Firma Sunfire an déi Paul Wurth investéiert huet. Dat ass wat mer mat der Fuerschung an Entwécklung hei maache wäerten. An et si virun allem d'Fäegkeete grouss industriell Projeten ëmzesetzen. Et brauch een awer och eng Ënnerstëtzung vun der Regierung. Ouni e Partenariat tëscht der Industrie, der Regierung an eise Clienten zesumme geléngt eis déi Transitioun soss net. Mir schwätzen eleng an Europa vun Investitioune vun 100 Milliarden Euro an den nächste Joer an d'Stolindustrie fir d'Dekarboniséierung."

© Jeannot Ries

De Numm Paul Wurth géif awer bäibehale ginn an et sollen och keng Aarbechtsplazen ofgebaut gi gouf de Mëtteg betount. De Wirtschaftsminister Franz Fayot huet ënnerstrach datt d'Präsens vu Paul Wurth zu Lëtzebuerg heimat net just stabiliséiert, mee och ausgebaut soll ginn.