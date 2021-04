Bis ewell krute 37.319 Persounen an engem Impfzenter den AstraZeneca-Vaccin proposéiert. Dovunner hunn der 668 refuséiert.

Den Taux de refus läit also bei 1,78 Prozent. Dat äntwert d'Gesondheetsministesch Paulette Lenert op eng parlamentaresch Fro vum CSV-Deputéierte Marc Spautz.

Nodeems d'Regierung weiderhin de Vaccin asetzt an de CSMI, de Conseil supérieur des maladies infectieuses awer recommandéiert hat, de Vaccin net méi ze sprëtzen ausser u Leit tëscht 30 a 54 Joer mat enger Vulnerabilitéit an u Leit iwwer 55 Joer, war d'Konfusioun bei de Patiente souwéi bei de Professionelle grouss.

D'Paulette Lenert preziséiert awer elo an hirer Äntwert, dass de Risiko vun Niewewierkungen en „extrem klenge Risiko“ wier. An e wär bei wäitem méi kleng wéi de Risiko, dass duerch permanent Retarde beim Impfen, de Virus weider mutéiert an et ëmmer méi schwéier gëtt, dem Virus awer Meeschter ze ginn. Dës Approche géing iwwregens och vun anere Länner gefuer ginn, dorënner Däitschland an England. De Vaccin géing schliisslech och net bei Leit ënner 30 Joer oder bei schwangere Frae benotzt ginn.

D'Regierung wär sech bewosst, dass dës ënnerschiddlech Messagë widderspréchlech kéinten opgeholl ginn, dofir géing ee versichen, sou vill wéi méiglech ze kommunizéieren.

Donieft wären d'Recommandatioune vum CSMI méi nuancéiert wéi déi vun der Ema an och net widderspréchlech. De Conseil supérieur des maladies infectieuses géing den AstraZeneca-Vaccin och net „en tant que tel“ a Fro stellen, mä souguer recommandéieren, en anzesetze bei Leit tëscht 30 a 54 Joer, déi vulnerabel sinn.

Op Nofro hi preziséiert d'Ministesch an hirer Äntwert och, dass wann eng Persoun um Vaccin géing stierwen oder d'Impfung eng permanent physesch Incapacitéit géing mat sech bréngen, dem Staat seng Responsabilitéit géing spillen. Dat nämmlecht gëllt och fir déi Leit, déi sech elo fräiwëlleg gemellt hunn, fir eng Impfung mam Vaxzevria (dat ass jo den eigentlechen Numm vum AstraZeneca-Vaccin) ze kréien.