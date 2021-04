E Sonndeg sinn d'Wieler vu Sandweiler opgeruff, am Kader vun engem Referendum, virop iwwer d'Fro, ronderëm en Neibau vun der Gemeng, ofzestëmmen.

An der Gemeng Sandweiler kënnen e Sonndeg eng 1.800 Walberechtegter, vun 3.600 Awunner, bei engem Referendum hir Stëmm ofginn. Dobäi geet et drëm, ob dat aktuellt Gemengegebai soll renovéiert ginn oder ob et soll ofgerappt ginn an en neit op seng Plaz kommen.

Doriwwer streiden Oppositioun a Majoritéit am Gemengerot well zanter engem Joer.