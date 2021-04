Och an de Spideeler gëtt sech mam Covid ugestach, dat betrëfft Patienten, mee natierlech och d'Personal, déi sech an dësem Spidolssecteur infizéieren.

Bannent Mëtt Mäerz a Mëtt Abrëll louch deen Ustiechungstaux der Santésministesch Paulette Lenert no tëscht 0,25 an 1,2%. Dat mécht also e puer Dose Persounen aus, déi sech am Spidol mam Virus bannent 4 Wochen infizéiert hunn. Am Verglach dozou stieche sech an der Moyenne ronn 5% vu Covid-Patienten op der Schaff un, ronn 4% wärend Fräizäitaktivitéiten an iwwer 40% am familiäre Kader.

Op Demande vun de Spideeler goufe bis ewell eng 30.000 Schnelltester vun der Santé geliwwert, dovunner waren der 53 bei verschiddene Persoune positiv.

D'Copas-Strukture krute bis ewell 34.000 där Tester geliwwert, wouvunner der 30 bei Leit positiv waren. Mëtt Abrëll krutten d'Cipaen an déi 4 Spideeler iwerdeem ronn 400.000 Covid-Auto-Tester geliwwert, déi selwer vu Leit an der Nues kënne gemeet ginn.

Wärend den 3 leschte Phase vum Large Scale Testing goufe bal 630.000 Leit aus dem Fleege- a Spidolssecteur invitéiert. Ronn 60.100 Leit hu sech dann och do teste gelooss, also u sech gouf nëmmen all zéngt Invitatioun och benotzt.

Am Copas-Secteur goufen et bannent de leschten 8 Méint 620 Test-Interventioune vun de mobillen Ekippen: 46.000 Pensionnairen a 15.000 Leit Personal goufe bannent de Strukture getest, ronn 850 Persoune ware Covid-positiv.

All dës Chiffere liwwert d'Gesondheetsministesch op Basis vun enger entspriechender parlamentarescher Fro vun den DP-Deputéierten Hartmann a Bauler.