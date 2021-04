D'Liewensmëttelsécherheet huet Warnunge fir 2 Produiten erausginn wéinst eventuelle Glasspläiter.

Et geet ëm den "Organic Pesto Siciliano" vun der Mark "La Bio Idea", deen ënner anerem am Pall Center zu Uewerpallen an der Vente ass, an op där anerer Säit ëm "Boulettes aux légumes - carottes, petits pois et maïs" vun der Mark "Herta Le bon Végétal", déi ënner anerem am Auchan verkaf ginn. Dës Produite sollen net consomméiert ginn.

Rappel: Boulettes aux légumes carottes petits pois et maïs de la marque Herta Le bon Végétal

Présence potentielle de corps étranger de type verre Les autorités de sécurité alimentaire luxembourgeoises rappellent le produit suivant :

Nom



Boulettes aux légumes carottes petits pois et maïs



Marque



Herta Le bon Végétal



Unité



200 g



Code barre



7613035694989



Date limite de consommation (DLC)



Toutes les DLC entre le 29/04/2021 et le 14/05/2021



Période de vente du :



06/04/2021 au: 30/04/2021



Lot



10503655 F





Danger: Présence potentielle de corps étranger de type verre

Si un corps étranger est ingéré, un risque d'étouffement ou de blessures internes ne peut être exclu. Vente au Luxembourg par: Auchan

Une vente par d'autres exploitants ne peut être exclue.

Source d'information: Notification de rappel Auchan

Communiqué par: Commissariat du gouvernement à la qualité, à la fraude et à la sécurité alimentaire.

Rappel: Organic Pesto Siciliano de la marque La Bio Idea –

Présence potentielle de morceaux de verre

Les autorités de sécurité alimentaire luxembourgeoises rappellent le produit suivant :

Nom



Organic Pesto Siciliano



Marque



La Bio Idea



Unité



130 g



Date de durabilité minimale (DDM)



10/2023





Danger: Présence potentielle de morceaux de verre

Si un corps étranger est ingéré, un risque d'étouffement ou de blessures internes ne peut être exclu.

Vente au Luxembourg par : Pall Center Oberpallen

Une vente par d'autres exploitants ne peut être exclue.

Source d'information : RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed)

Communiqué par : Commissariat du gouvernement à la qualité, à la fraude et à la sécurité alimentaire.