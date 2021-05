Et ass den 1. Mee, den Dag vun der Aarbecht. Et ass jo an sech deen Dag, wou d'Gewerkschaften op hir traditionell Maniffen invitéieren.

D'Gewerkschaften hu fir den Dag vun der Aarbecht en Ëmdenken an der nationaler, ewéi och europäescher Politik gefuerdert. Et wier och eng Opwäertung vun de System-Relevante-Beruffer néideg. An der Ried vum LCGB, déi iwwer Facebook gestreamed gouf, huet de President Patrick Dury, zu Dummeldeng am Parc Hotel virun allem d'Europäesch Unioun iwwer 10 Minutte ferm an d’Gebiet geholl.

Mittendrin, statt nur dabei – de Slogan vun engem fréieren Däitsche-Sport-Sender. Och dëst Joer war ee beim LCGB nees méi dobäi, ewéi mattendran. Keng Maniff, kee Rassemblement, mee en online Discours war et de Muere beim LCGB.

Allem virop mat der Fuerderung, datt d'europäesch Unioun misst gestäerkt gi fir Ausnamesituatiounen ewéi déi aktuell besser ënner Kontroll ze kréien. Manner Bürokratie wier néideg – dës géif d'Leit veronsécheren, dat hätt ee besonnesch beim Ëmgang mat den Zouloossunge vun den Impfstoffer gemierkt: „D'Polemik ëm den AtraZeneca Vaccin huet gewisen, datt an der kuerzer Zäit, net vill anescht machbar war, an d'Gehabe vun der EU-Kommissioun, huet d'Leit nach méi veronséchert, huet schlussendlech nach méi Kranker an Doudeger no sech gezunn. D'EU-Kommissioun muss dofir op effizient Handele getrimmt ginn.“

De Patrick Dury vum LCGB

Et wier e Skandal, esou de Parick Dury, datt an anere Länner grouss Deeler vun der Populatioun geimpft wieren d'EU nach aus de Startlächer koum. Ënner anerem am Gesondheetsberäich bräicht een EU-wäit Solutiounen déi ee manner ofhängeg maachen: „Datt mir erëm autonom an onofhängeg ginn, wat den Approvisionnement mat strategesche Produiten a Servicer ugeet, ewéi z.B. Medezinesch Apparater a Medikamenter. Den Debakel ëm den Approvisionnement mat Masken an anerem Schutzmaterial huet gewisen, datt Europa sech selwer an eng inakzeptabel Ofhängegkeet vu Länner ewéi China gesat huet.“

Et wier inadmissibel, datt déi héich Zuel un Infektiounen an Doudeger an den Alters- a Fleegeheemer duerch de Corona-Virus als Fatalitéit géifen duergestallt ginn: „Den LCGB fuerdert dofir d'Regierung op, alles ze maachen, fir datt krank an eeler Leit nëmme mat geimpftem Personal kënnen a Kontakt kommen“

Op nationalem Plang ass et och d'Opfuerderung nees eng Tripartite anzeberuffen. D'Relance vun der Ekonomie no der Kris misst elo preparéiert ginn, esou de Patrick Dury. Nieft der Regierung, huet sech awer och d'Patronat vun esou engem Schrëtt an noer Zukunft distanzéiert.