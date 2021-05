Dës Mesurë solle vum 16. Mee u gëllen. Weider dierf een doheem och elo 4 Leit amplaz vu just 2 empfänken.

D'Covid-Mesurë soll méi labber gemaach ginn. RTL-Informatiounen no soll den Horeca-Beräich nees opgoen, och bannen. Do soll mat Schnelltester geschafft ginn. Caféen a Restaurante kéinten hir Dieren och nees bis owes 22 Auer oploossen an et kéinte 4 Leit un engem Dësch sëtzen.

D'Ausgangsspär soll vun 23 Auer op Hallefnuecht no hanne verréckelt ginn.

Da kéint och e Changement beim Besuch doheem kommen. Et wier rëm méiglech, 4 Leit doheem ze empfänken amplaz vun 2.

Bei de Schoule sollen an de Lycéeën d'A- a B-Klassen no der Péngschtvakanz ofgeschaaft ginn.

D'Changementer gëlle vum 16te Mee un, de Vott an der Chamber ass déi nächst Woch.

Bei den Impfunge soll iwwerdeems eng staark Acceleratioun kommen. An den nächsten Deeg solle méi wéi 50.000 Persoune geimpft ginn, méi wéi 30.000 dovunner mam Vaccin vun AstraZeneca.

All dës Informatioune sinn nach net offiziell confirméiert.

Ëm 16 Auer ass d'Pressekonferenz vum Premier Xavier Bettel an der Gesondheetsministesch Paulette Lenert.