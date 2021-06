Vu la circulation de souches mutées du virus SARS-CoV-2 dont la transmissibilité semble augmentée, et notamment la propagation récente du variant appelé « delta » (B.1.617) qui pourrait avoir un impact en termes d’échappement immunitaire et un risque d’augmentation de la transmissibilité du virus, le ministère des Affaires étrangères et européennes et le ministère de la Santé tiennent à informer quant aux nouvelles mesures sanitaires complémentaires applicables à partir du 7 juin 2021 et jusqu’au 30 juin 2021 inclus, pour tout déplacement en provenance du Royaume-Uni à destination du Grand-Duché de Luxembourg. Toute personne ayant séjourné au Royaume-Uni dans les 14 jours précédant son arrivée sur le territoire luxembourgeois doit se soumettre dans les plus brefs délais à un test COVID-19 (méthodes PCR, TMA ou LAMP[1]) en indiquant au laboratoire d’analyses médicales qu’elle a séjourné au Royaume-Uni. Cette obligation s’applique à toute personne ayant séjourné au Royaume-Uni dans les 14 jours précédant son arrivée, indépendamment de la durée du séjour au Royaume-Uni et au Luxembourg, et indépendamment de son moyen de transport pour se rendre au Grand-Duché. Si la personne arrive par voie aérienne au Luxembourg, le test sera pratiqué, à titre gratuit, au centre de test COVID-19 à l’aéroport de Luxembourg. Dès leur arrivée sur le territoire du Grand-Duché, les concernés se mettent en quarantaine stricte pendant 7 jours avec l’obligation de se soumettre à un deuxième test de détection par amplification de l’ARN viral du SARS-CoV-2 (méthodes PCR, TMA ou LAMP) à partir du 6e jour de quarantaine. En cas de refus de se soumettre au test à l’arrivée ou à celui de la fin de la période de quarantaine de 7 jours, la quarantaine sera prolongée pour 7 jours supplémentaires, soit pour une durée totale de 14 jours. Les concernées sont dans l’obligation de déclarer leur présence à l’Inspection sanitaire (par courriel : contact-covid@ms.etat.lu ou par téléphone : 247-65533) qui assure un suivi et un traçage renforcé. Les détails sur ces restrictions et les diverses exceptions seront disponibles sur le site internet suivant : https://covid19.public.lu/fr/voyageurs/visiter-luxembourg.html [1] PCR : polymerase chain reaction ; TMA : transcription-mediated amplification; LAMP: loop-mediated isothermal amplification