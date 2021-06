Zënter Hallefnuecht um Sonndeg gëllen nei Reegelen. Hei een Iwwerbléck.

Et gëtt keng Ausgangsspär méi.

Doheem dierfen nees bis zu 10 Leit empfaange ginn, virdru war d’Limitatioun op 4 Leit.

Et dierf een nees Alkohol an der Ëffentlechkeet consomméieren.

An der Schoul brauchen d’Kanner keng Mask méi am Schoulhaff ze droen.

Leit, déi géint de Coronavirus geimpft sinn oder déi no enger Infektioun geheelt sinn, mussen net méi a Quarantän, wa si Kontakt mat enger infizéierter Persoun haten. Als geheelt gëllt een den 11. Dag no senger Infektioun.

D’Schnelltester, déi vu Professionelle gemaach ginn, sinn elo net méi 24, mee 48 Stonne laang gülteg.

D’Spärstonn an de Restauranten a Caféen ass nees normal. Diskoe kënnen och nees fräi Nuechte bei der Gemeng ufroen (d’Stad Lëtzebuerg huet decidéiert, bis de 15. Juli nëmme fräi Nuechte bis 3 Auer an net bis 6 Auer z’autoriséieren.

anne gëllt:

Ouni Covid-Check : Bis zu 10 Leit op engem Dësch op der Terrasse, bis zu 4 Leit op engem Dësch bannen. D’Personal muss eng Mask unhunn, d’Clienten och wa se net sëtzen. D’Distanz tëschent den Dëscher muss 1,5 Meter sinn, alternativ kënne Plexiglas-Panneauen opgeriicht ginn.

: Bis zu 10 Leit op engem Dësch op der Terrasse, bis zu 4 Leit op engem Dësch bannen. D’Personal muss eng Mask unhunn, d’Clienten och wa se net sëtzen. D’Distanz tëschent den Dëscher muss 1,5 Meter sinn, alternativ kënne Plexiglas-Panneauen opgeriicht ginn. Mat Covid-Check: keng Gestes Barrières. D’Clienten an d’Personal musse weisen, datt si geimpft, negativ getest oder geheelt sinn. Dofir ginn et 3 Zertifikater mat eenzegaartege personaliséierte QR-Coden, déi vum Betrib mat enger spezieller Applikatioun um Handy gescant ginn. De Betrib dierf awer keng Identitéitskontroll maachen. Kontrolle vun der Police si méiglech. Alternativ ass e Selbsttest op der Plaz nach ëmmer méiglech.

D’Caféen an d’Restaurante musse sech fir ee vun deenen 2 Systemer decidéieren. Gëtt de Covid-Check gewielt, muss dat bausse vum Etablissement affichéiert ginn.

Rassemblementer bis 300 Persoune si méiglech:

Ouni Covid-Check : bei 10-50 Persoune muss een eng Mask un hunn an 2 Meter Distanz halen, bei 50-300 Leit muss een iwwerdeems fest Sëtzplazen hunn.

: bei 10-50 Persoune muss een eng Mask un hunn an 2 Meter Distanz halen, bei 50-300 Leit muss een iwwerdeems fest Sëtzplazen hunn. Mat Covid-Check: keng Gestes Barrières. Jidderee muss noweisen, datt en geimpft, negativ getest oder geheelt ass (d’selwecht wéi am Restaurant). D’Organisateure brauche keng Autorisatioun, si mussen d’Evenementer awer bei der Santé umellen, fir Kontrollen z’erméiglechen.

Evenementer mat bis zu 2’000 Leit sinn och méiglech, an deem Fall mussen d’Organisateuren e sanitäert Konzept bei der Santé virleeën an autoriséiert kréien.

Beim Sport gëllen dës Reegele fir Leit, déi net geimpft, negativ getest oder geheelt sinn:

Vun 1 bis 10 Leit ginn et keng Restriktiounen.

Bei méi wéi 10 Leit dierf banne maximal 1 Sportler op 10 Meter-Carré sinn, bausse mussen d’Leit 2 Meter Distanz hunn oder eng Mask unhunn.

Och fir d’Museker falen d’Reegelen ewech, wann ee geimpft, negativ getest oder geheelt ass. Fir déi aner gëllt:

1 bis 10 Museker kënnen ouni Restriktiounen zesumme spillen.

Bis zu 50 Museker kënne bannen a baussen zesumme spillen, wa se 2 Meter Distanz hunn.

Et gëtt elo eng Test-Flicht fir Professioneller aus dem Gesondheets- a Fleegesecteur, wéi Dokteren, Apdikter, Infirmieren, ... Si mussen 3 mol an der Woch e Schnelltest maachen, et sief da se si geimpft oder geheelt. Och extern Prestatairen a Visiteure mussen e Schnelltest maachen, iert se an e Spidol oder en Alters- oder Fleegeheem eraginn.

Bei der Arees op Lëtzebuerg mam Fliger gëllt och elo de Covid-Check-System.

