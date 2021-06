Bei engem Selbsttest, deen de Premier um Sonndeg de Moie gemaach huet, koum eraus, datt hie positiv op de Covid-19 getest gouf.

De Xavier Bettel huet sech doropshin direkt an Auto-Isolatioun gesat, ganz no den Dispositioune vun der Santé. E PCR-Test huet d'Resultat vum Schnelltest confirméiert, esou datt de Premier elo emol fir 10 Deeg an Isolatioun wäert sinn.

Aktuell huet de Xavier Bettel liicht Symptomer, Féiwer a Kappwéi, ma wäert senge Funktiounen awer weider nokommen, dat via Télétravail.

De Premierminister war jo schonn eng Kéier Mëtt Dezember 2020 an Auto-Quarantän, dat no engem Treffe mam franséisch President Emmanuel Macron, dee kuerz dono positiv op de Virus getest gouf. Nach e Samschdeg am Background am Gespréich hei op der Antenn sot de Xavier Bettel, datt hien den nächsten Donneschdeg seng zweet Impfung AstraZeneca sollt kréien.

