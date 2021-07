De Fall war nëmme bekannt ginn, well 5 Associatiounen e via Communiqué an d'Ëffentlechkeet gedroen hunn.

Eng Brasilianerin, déi bei der Police eng Plainte géint hire Patron wollt maachen, well dee se sexuell belästegt hätt, gewalttäteg war a se och net anstänneg bezuelt soll hunn, krut no hirem Entretien bei de Beamten hire Pass beschlagnaamt a gesot, si hätt 30 Deeg Zäit d'Land ze verloossen.

D'Openthaltsgeneemegung vun der jonker Fra war effektiv net an der Rei, mä fir d'Asti, de Clae, de CID Fraen an Gender an d'Associatioun Time for Equality ass et inakzeptabel, datt Affer vun Ausbeutung an Aggressiounen op dës Aart a Weis decouragéiert gi bei d'Police ze goen, well se keng Openthaltsgeneemegung hunn.

Dës Logik géif Gewalt, Exploitatioun a Mënschenhandel fërderen, sou d'Associatioun an hirem Schreiwes. Den Ausseministère, deem d'Direction de l'immigration ënnersteet, huet antëscht reagéiert an d'Expulsioun op Äis geluecht.

Dat geet aus der Äntwert vum Jean Asselborn op eng urgent parlamentaresch Fro vum CSV-Deputéierten Paul Galles ervir. De Jean Asselborn seet sech mam Policeminister Henri Kox oppen, fir en Austausch mat de verschiddene Vertrieder fir d'Affär z'analyséieren.

Schreiwes vum Ausseministère



Information de la part du ministre de l'Immigration et de l'Asile, Jean Asselborn, suite au communiqué "Quand la victime est punie… " signé par cinq associations luxembourgeoises

Communiqué 28.06.2021

Le ministre de l'Immigration et de l'Asile prend note des informations fournies par les cinq associations luxembourgeoises signataires d'un communiqué du 24 juin 2021 au sujet du sort d'une femme en séjour irrégulier, victime d'attouchements, de harcèlement sexuel, ainsi que de violence verbale et physique.

Alors que la décision en matière d'immigration a été prise à la lumière des informations à sa disposition en date du 17 juin 2021, le ministre reste disponible pour un échange afin de permettre aux associations concernées de lui présenter tout élément pertinent relatif à cette affaire.

Pour des raisons évidentes relatives à la protection des données et de la vie privée de la concernée, le ministre n'est pas en mesure de présenter plus de détails.

Communiqué par le ministère des Affaires étrangères et européennes

Schreiwes vum Ministère de la Sécurité intérieure

Prise de position de la part du ministre de la Sécurité intérieure, Henri Kox, suite au communiqué «Quand la victime est punie...» signé par cinq associations luxembourgeoises (29.06.2021)

Communiqué par: ministère de la Sécurité intérieure

L'affaire d'une femme en situation de séjour irrégulier, victime présumée d'exploitation et violences, a été portée à l'attention du ministre par la presse en date du 24 juin 2021. Le courrier dont il est question dans le communiqué de presse du 24 juin, n'est finalement arrivé au ministère de la Sécurité intérieure, que le 29 juin 2021.

Alors qu'aucune prise de contact n'avait été entreprise préalablement à la publication du communiqué de presse conjoint des associations ASTI, CID Fraen an Gender, CLAE, Finkapé et Time for Equality, le ministère de la Sécurité intérieure s'est concerté sans attendre avec la police grand-ducale, en vue d'analyser les faits avancés. Sans informations supplémentaires à disposition, l'affaire en question n'a avant le 29 juin pas pu être identifiée.

Il est à noter que la police grand-ducale agit selon les missions et devoirs qui lui sont confiés par la loi du 18 juillet 2018 sur la police grand-ducale et qu'elle exerce ses missions dans le cadre de ses compétences, qui n'incluent pas l'analyse du statut des personnes en situation irrégulière.

Le ministre souligne qu'une collaboration et un échange avec ses partenaires ministériels est une priorité pour que chacun puisse exercer au mieux ses missions et selon ses attributions, mais aussi qu'il lui importe de rester disponible pour des échanges avec la société civile et les associations. Les services du ministère de la Sécurité intérieure et de la police grand-ducale se tiennent à la disposition des associations les services du ministère en vue d'un échange.