An net nëmme geet et ëm d'Opmierksammaachen, mee ëm konkret Handelen, dat u politesch Fuerderunge gebonnen ass.

Accès zu medezinesche Soine fir all Mënsch, och defavoriséiert Leit, respektiv Persounen, déi net bei enger Krankekeess sinn oder och deboutéiert Asyl-Demandeuren. Dat freet d'Plattform "Ronnen Dësch", wou sech eng Dosen Organisatiounen an ONGen zesummegeschloss hunn, fir op dee Probleem opmierksam ze maachen.

An net nëmme geet et ëm d'Opmierksammaachen, mee ëm konkret Handelen, dat u politesch Fuerderunge gebonnen ass - duerfir och en oppene Bréif vun den Organisatiounen, wéi ënnert anerem dem Roude Kräiz, der Caritas, dem Planning Familial un déi 4 zoustänneg Ministere Cahen, Lenert, Schneider an Asselborn.

D'Palett vun de Revendicatioune geet vun enger Krankeversécherung fir Mannerjäreger an ofgewisen Demandeurs d'asile, iwwer d'staatlech Prise en charge vun de Krankekeess-Cotisatioune fir net-affiliéiert Persounen, bis hin zu engem professionellen Traitement vun Traumaen, och a Foyeren a Gesondheetszenteren.

Fir iwwert d'generaliséiert sanitär Couverture vun ufällegen an defavoriséierte Leit ze schwätzen, ass den Dr. Bernard Thill vu Médencins du Monde e Méindeg eise Live-Invité am Mëttesjournal vun hallwer eng.

Hei den oppene Bréif fir erofzelueden!