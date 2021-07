De Staatsminister konnt en Donneschdeg d'Spidol verloossen. Hie gouf jo Enn Juni positiv op de Coronavirus getest.

Dat huet de Staatsministère en Donneschdeg de Mëtteg matgedeelt. Hie gouf e Sonndeg hospitaliséiert, nodeems sech säi Gesondheetszoustand verschlechtert hat. D'Hospitalisatioun gouf aus preventiv-medezinesche Sécherheetsgrënn decidéiert.

Hie wäert seng Funktiounen e Freideg nees ophuelen. Domat geet d'Délégation de signature, déi de Minister Pierre Gramegna krut, op en Enn. Bis Enn der Woch wäert de Premier am Teletravail schaffen.

De 27. Juni hat sech de Xavier Bettel an Auto-Isolatioun gesat, nodeems e Schnelltest positiv ausgeschloen hat. E PCR-Test hat dat positiivt Resultat confirméiert. De 6. Mee gouf hien eng éischte Kéier géint de Coronavirus geimpft.

Schreiwes

Xavier Bettel quitte l'hôpital (08.07.2021)



Communiqué par: ministère d'État

Vu l'amélioration de l'état de santé du Premier ministre, Xavier Bettel vient de quitter l'hôpital après quatre jours de traitement au Centre hospitalier de Luxembourg (CHL).

Le Premier ministre va reprendre ses fonctions à partir de vendredi 9 juillet et la délégation de signature accordée à Pierre Gramegna prend fin. Le Premier ministre fera usage du télétravail pour le reste de la semaine, ce qui correspond également à la fin de sa période d'isolement.

Le Premier ministre remercie le personnel du CHL qui a assuré sa prise en charge ces derniers jours avec beaucoup de professionnalisme, détermination et enthousiasme, ainsi que tous les professionnels de santé qui se trouvent en première ligne dans notre lutte commune contre le virus depuis plus d'un an déjà.