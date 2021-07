En date du 15 juillet 2021, un dysfonctionnement du réseau Centre Europe des pipelines (CEPS) a été constaté dans la région d’Echternacherbrück, probablement du côté allemand. Il est possible qu’une vanne de cette pipeline ait été endommagée suite aux inondations dans la zone. Cet incident a provoqué une interruption d’alimentation de kérosène vers l’aéroport de Luxembourg. Le CEPS est, avec ses plus de 5 000 km de pipelines, le plus important réseau d’oléoducs de l’OTAN. Comme le Luxembourg en est membre, ce réseau alimente l’aéroport de Luxembourg avec tous les aéronefs qui y décollent et atterrissent, en carburant. L’analyse de l’incident par les experts et techniciens sur place s’avère actuellement très compliquée suite aux inondations massives dans la zone d’Echternach. Les compagnies aériennes ont d’ores et déjà été avisées par les autorités luxembourgeoises que le problème d’alimentation en kérosène subsistera pendant quelques jours et sont soit tenues de s’alimenter en kérosène suffisant pour un aller-retour, soit de prévoir un atterrissage / décollage à un autre aéroport de la région. La réserve en kérosène stockée à l’aéroport de Luxembourg sera suffisante pour la journée de demain 16 juillet 2021. Pour tout besoin ultérieur, les compagnies aériennes sont invitées à continuer de s’alimenter par voie routière. Le ministère de la Mobilité et des Travaux publics informera au fur et à mesure de l’évolution de la situation.