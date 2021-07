Zil vun Gesondheetsdësch ass et jo, zesumme mat allen Acteure vum Terrain, eng gemeinsam Visioun vum zukünftegen Gesondheetssystem am Land ze kréien.

Dofir gouf et verschidden Aarbechtsgruppen, vun deenen déi lescht 3 och elo ofgeschloss sinn.

An engem éischten Tëschebilan, deen am Februar gezu gouf, waren scho verschidden Elementer zeréckbehale ginn, beispillsweis, dass fräiberufflech Gesondheetsberuffler d'Méiglechkeet kréien, sech zesummen ze dinn an eng Societéit ze grënnen. Doduerch kéinte méi grouss a modern Praxissen entstoen.

De Collège Médical an de conseil Supérieur vu verschiddene Beruffsgruppe solle reforméiert ginn, fir hir Interesse vis-à-vis vun der Politik besser kënnen auszedrécken.

Haut gëtt dann de Bilan gezu vun den Diskussiounen iwwert d'Preventioun, d'Zukunft vun der Medezin an de Finanzement vun eisem Gesondheetssystem.