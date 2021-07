Wéinst dem Spionage-Skandal fuerdert d'Zivilgesellschaft en effikasst Gesetz, mat deem Firme missten de Risiko vu Mënscherechtsverletzungen analyséieren.

E fräiwëllege Pakt mat de Betriber ewéi deen, dee virun 2 Deeg presentéiert gouf, géing net duergoen. D’Initiative „devoir de vigilance“, déi 17 Organisatioune vertrëtt, begréisst an engem Communiqué de Bréif vum Ausseminister un de Groupe NSO, deen am Pegasus-Skandal am Mëttelpunkt steet.

Esou e Bréif am Nachhinein géing awer kloer weisen, ewéi limitéiert d’Moyene vum Ausseministère sinn fir anzegräifen, wa Firmen hei zu Lëtzebuerg riskéieren, géint Mënscherechter ze verstoussen.