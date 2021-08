No der Decisioun vum Conseil de Discipline vum Collège Médical, fir dem Dr. Ochs e Beruffsverbuet vun 1 Joer opzëerleeën, geet de Medezinner an Appell.

Dës Informatioun krut de Radio 100,7 vum Affekot vum Dokter, dem Maître Christian Bock, confirméiert.

De Generalist, dee säi Cabinet zu Gonnereng huet, war de 14. Juli an 1. Instanz wéinst Verstéiss géint eng Partie Artikelen aus dem Deontologie-Kodex verurteelt ginn.

Et goung ëm kontrovers ëffentlech Aussoen am Kader vun der Corona-Pandemie, an ëm dem Medezinner säin Ëmgang mat de Corona-Mesuren.