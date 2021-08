Wéi de Jean Asselborn RTL géintiwwer confirméiert, wieren op d'mannst 10 Leit, déi an de Grand-Duché solle bruecht ginn, ënnerwee vu Kabul op Islamabad.

Nieft der Lëtzebuerger Famill mat 3 Kanner an den 3 Männer mat Lien op Lëtzebuerg sinn och nach weider Persounen am Fliger. Et handelt sech wuel ëm Familljememberen.

Nodeems ënnert anerem déi Lëtzebuerger Famill et no sëllege Versich op de Fluchhafen zu Kabul gepackt hat, ware si am éischte geplangten Evakuéierungsfluch net mat u Bord. Et gouf eisen Informatiounen no Diskussioune mat der belscher Arméi, déi verschiddene Persounen den Accès an de Fliger refuséiert hat. Elo sinn all d'Leit a Richtung pakistanesch Haaptstad ënnerwee.

Däitlech méi ewéi 200 Afghanen hätten iwwerdeems schonn eng Demande gemaach, fir am Grand-Duché opgeholl ze ginn, respektiv ee Visa aus humanitäre Grënn ze kréien. Dat hat de Lëtzebuerger Ausseminister schonn am RTL-Interview an der Mëttesstonn erkläert.

En Offizéier an en Beamte vum Ausseministère fléien, wéi et heescht, nawell an d'Regioun. Et géif drëms goen, de Partner-Länner ze weisen, dass een och eng Hand wëll mat upaken, esou de Jean Asselborn.