Nach ass net kloer, mat wéi engem Konzept fir de Secondaire de Schoulministère an dat neit Joer start.

De Proffesyndikat vun der CGFP fuerdert e Stéck méi Normalitéit.

"Souwuel fir d’Schülerinnen a Schüler wéi och fir d’Proffen ass d’Schoul mam Mask schwéier. Mir hunn dat natierlech gemaach esoulaang et keng aner Sécherheetsmoossname gi sinn. Elo sinn op d'mannst och d’Lycéesschüler, déi wëllen, geimpft. Deemno ass eiser Meenung no de Covid-Check déi beschte Méiglechkeet, fir sécher ze sinn, datt nëmme Geimpfter oder Getester an d’Schoul kommen", sot de Raoul Scholtes, President vun der Proffegewerkschaft Féduse.

Jonker, déi domat averstanen sinn, dass hir Donnéeë gespäichert ginn, missten hire grénge Krop och just eemol weisen. Anescht wär den Opwand ze grouss, gëtt d’Proffegewerkschaft zou.

Och wann de Covid-Check mam Prinzip vun den 3G fir Schülerinnen a Schüler, déi net geimpft sinn, dat selwecht ass wéi eng Testflicht. Den Enseignanten hir Propose kënnt bei der Vertriedung vun de Schüler awer gutt un.

"Mir soen, dass d’Tester gutt funktionéieren. Den Accès op d’Tester ass ganz wichteg fir d’Schüler. Eng Impfflicht muss net sinn. D’Schüler sollen nach ëmmer de Choix hunn", sot d'Marie-Brufina LESHWANGE-MOKITA, Sekretärin vun der CNEL.

Op d'mannst an de Gäng wëllen d’Schülerinnen a Schüler de Mask awer nach unhalen. D'Klassesäll solle virun an no engem Cours och gelëft ginn. D’Enseignantsgewerkschaft widderhëlt d'Fuerderung fir Apparater, déi d’Loft filteren, an all Sall.

Déi rezent Tournée vum Impfbus war e Succès. Dee soll der Féduse no och bei d’Lycéeë kommen.

"Den Impfbus oder eng änlech Alternativ géifen et de Schüler esou einfach wéi méiglech maachen, sech impfen ze loossen. An de Medie war en Impftaux bei de Schüler vu 50 Prozent ze liesen. Dee soll maximal eropgeschrauft ginn", sou den Raoul Scholtes weider.

Ob de Minister Claude Meisch d'Fuerderunge vun de Proffen, Schüler a Schülerinnen a seng Pläng mat ophëlt, gëtt een dës Woch nach op enger Pressekonferenz gewuer.