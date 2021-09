Et ass net un der Allgemengheet, fir d'Tester vun enger Minoritéit, déi sech net wëll impfe loossen, ze bezuelen, sou de Xavier Bettel.

E Mëttwoch hunn de Premier an d'Gesondheetsministesch de Point vun der aktueller Corona-Situatioun am Land gemaach. Dat aktuellt Covid-Gesetz soll mat just liichte Verännerunge bis den 18. Oktober verlängert ginn. Dat proposéiert d’Regierung der Chamber, wéi de Xavier Bettel annoncéiert huet.

Well mëttlerweil jiddereen d'Méiglechkeet huet, sech impfen ze loossen, ginn et vum 15. September u keng gratis PCR-Tester méi fir Leit, déi wëllen op e CovidCheck-Evenement oder an d’Vakanz fueren. Et gëtt den Ament mam Ministère de la Sécurité sociale gekuckt, wéi een de Kanner ënner 12 Joer an deene kann entgéint kommen, déi sech net kënne vaccinéiere loossen.

D'Impfunge wierken

D’Zuel vun den Neiinfektioune wier an de leschte Woche liicht geklommen, ma d’Situatioun an de Spideeler wier stabel. Dat wier den Impfungen ze verdanken: Mëttlerweil wiere 74% vun der Populatioun op d’mannst 1 Mol geimpft - liicht méi wéi am EU-Duerchschnëtt. Et misst een dovun ausgoen, datt d’Infektiounszuele mat de Retouren aus de Vakanzen a mat der Schoulrentrée an den nächste Wochen nees eropgoe wäerten, ma soulaang d’Hospitalisatioune stabel bleiwen, wier dat awer kee Grond fir ze panikéieren, esou de Premierminister.

D’lescht Woch waren e Fënneftel vun de Leit, bei deenen eng Corona-Infektioun festgestallt gouf, ewell geimpft. Domat wier de Schutz duerch d’Impfung méi héich wéi zum Beispill bei der Grippeimpfung, sou d’Ministesch. Geimpfte Leit kéinten de Virus nach weider ginn, och wann een net wéisst wéi vill. Et géingen awer manner Infizéierter krank ginn. Aktuell sinn 8 Persounen op der Intensivstatioun, alleguerten net geimpft.

CovidCheck-Regime gëtt ugepasst

D'Haaptännerung am neie Covid-Gesetz ass, dass de CovidCheck-Regime an de Spideeler an an den Altersheemer ugepasst gëtt. Bis ewell huet ee fir Visitte misse virleeë kënnen, datt ee geimpft, geheelt oder getest ass. An Zukunft gëllt dat wier jiddereen, dat heescht och fir Patienten, déi e Rendez-vous bei hirem Dokter am Spidol hunn zum Beispill.

Iwwert de Summer goufen eng 7.000 sougenannte CovidCheck-Evenementer organiséiert, de Gros dovunner mat manner wéi 300 Leit an de Bilan ass positiv, sot d’Gesondheetsministesch Paulette Lenert. Et wiere keng Problemer am Zesummenhang mat deenen Evenementer opgefall, sou datt ee weider géing domat weiderfueren.

Corona-Well vun den Net-Geimpften

Et misst ee sech op eng 4. Well am Hierscht astellen, sot d'Paulette Lenert, déi anescht géing verlafe wéi bis elo. Déi géing vu Leit ugedriwwe ginn, déi nach net geimpft sinn, an dat wier e Risiko fir ganz vulnerabel Leit, déi sech net kënnen impfe loossen. Et géing een dowéinst elo versichen ze verstoen, firwat eenzeler sech net wëllen impfe loossen, a probéieren hinne weider Erklärungen ze ginn.

Wann d'Situatioun sech verschlechtert, kënne vun Oktober un och d'Schnelltester, fir selwer ze maachen, als Alternativ fir de CovidCheck fortfalen, huet de Premierminister ugedeit. Dat wier awer elo nach keen Thema.

Replay vun der Pressekonferenz