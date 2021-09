De Presenzunterrecht muss erëm lassgoen! Dat fuerdert d’Studentenassociatioun ACEL.

Duerch de virtuelle Studium ass scho villes verluer gaangen, elo wier Kreativitéit gefuerdert, fir de Präsensunterrecht oprecht z'erhalen. Wéi soll d’Uni hei zu Lëtzebuerg lassgoen? A wat sinn d’Suerge vun de Studenten? D’Monica Camposeo huet sech am Virfeld um Campus um Belval an um Kierchbierg ëmgekuckt.

En eidele Campus, dat wëllen d’Studentinnen an d’Studenten net méi gesinn. Och wier d’Qualitéit vun den Online-Coursen net ëmmer sou héich, wéi dat a Präsens de Fall ass, seet d'Lynn Duchamp.

Am Moment sinn d’Suerge vun de Studenten, dass obwuel elo grouss versprach gëtt, dass erëm esou vill wéi méiglech wäert a Präsens sinn, dach awer am Wanter, wann eng nächst Well kënnt, rëm vill wäert online sinn.

Dat wëll een op der Uni Lëtzebuerg vermeiden. Schrëtt fir Schrëtt soll sech de Campus nees fëllen. Fir den Ufank soll mat engem Hybride Modell geschafft ginn, erkläert Dr Catherine Leglu, Vizedirektesch vun der Uni Lëtzebuerg.

Mir hu verschidde Coursen, déi online sinn an anerer, déi méi kleng sinn, a Präsens. Mä mir envisagéieren esou séier et geet zeréck an d’Normalitéit ze goen, also fir November oder Dezember. Ouni natierlech kënne Verspriechungen ze maachen, well jo kee weess, wéi déi sanitär Situatioun dann ass.

Wann d’Infektioune sollte klammen, wier Kreativitéit gefrot, och vu Säite vun den Universitéiten, esou d’ACEL. Nëmme vun doheem léieren, hätt d’Studenten nämlech immens belaascht. Dat huet d’Associatioun an enger Ëmfro erausfonnt. Eng 600 Studentinnen a Studenten hunn hei matgemaach. De virtuellen Unterrecht dierft dowéinst net direkt als eenzeg Léisung gesi ginn.

Dofir sinn och d’Direktioune gefrot, fënnt d’ACEL. Fir dass d’Proffen net einfach aus praktesche Grënn op den Home Schooling zeréckgräifen. Op der Uni Lëtzebuerg schénge sech d’Studenten an d’Proffen eens ze sinn. Och si wënsche sech de Retour an d’Klass

Wann d’Unis-Coursen nees ufänken, sollt sech de Campus dann och nees mat Liewe fëllen.

De CovidCheck ass fir d’Coursen op der Uni.lu keng Optioun, dee System soll just fir speziell Evenementer benotzt ginn, wéi de Welcome Day.