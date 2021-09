Bei der Maskeflicht an de Schoule géif et juristesch Onsécherheete ginn. Wat heescht en 1. Fall an enger Klass genee a wie muss dann de Mask undoen?

De Staatsrot proposéiert, datt bei all positivem Fall an enger Klass oder engem Auditoire all concernéiert Schüler an Enseignantë musse 7 Deeg laang de Mask undoe vun deem Moment un, wou déi infizéiert Persoun eng leschte Kéier do war. Am Kontext mat den Impf-Certificate vun Drëttstaaten, déi de Santésdirekter equivalent zu den EU-Certificate sollt guttheeschen, mengt de Staatsrot, datt dat ze wäit geet. Dem Santésdirekter géifen déi néideg Befugnisser dofir feelen. Deen Deel soll gestrach ginn oder d'Unerkennung per groussherzoglecht Reglement festgehale ginn. Dat neit Covid-Gesetz muss nach duerch d'Chamber a gëllt vum 15. September un.