De Problem ass just ze léisen, wann d'Police op der enger Säit méi Moyene kritt an an aneren Domainer entlaascht gëtt.

Sou reagéiert d'Policegewerkschaft SNPGL op d'Diskussioun ronderëm d'Sécherheet am Stater Garer Quartier.

D'Manéier wéi de grénge Policeminister Henri Kox d'Saach wëll ugoen, stëmmt den SNPGL-President Pascal Ricquier op alle Fall éischter skeptesch:

D'Politik ass e komescht Geschäft an et kuckt een als Politiker - wa sou eppes geschitt - ëmmer sou gutt et geet raus ze kommen. Mir hunn e Problem op der Gare an dee Problem ass net kleng. Mir als Police musse kucken, datt mer méi Leit kréien an datt mer dat an de Grëff kréien. De Minister schwätzt einfach sou bësse ronderëm an e richtege Plang ass iwwerhaapt net do.

Et wier ee gespaant, ob déi Mesuren, déi wäerten annoncéiert ginn. Leider géing de Minister jo net mat de Gewerkschafte schwätzen.



Et wier kloer, datt d'Police muss Missiounen ofginn, wéi zum Beispill den Transport vu Gefaangenen, sou de Pascal Ricquier.

D'Policebeamte sollte mat Kierper-Kameraen equipéiert ginn a generell wier eng méi grouss Videoiwwerwaachung sënnvoll, sou de Policegewerkschaftler, fir dee mer mussen ophalen, mat ale Methoden ze schaffen.

Den SNPGL bleift iwwregens och bei der Fuerderung vun engem Platzverweis.