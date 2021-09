Am Fall vun Poursuitten hunn däitsch Polizisten nëmmen dierften bis maximal 10 Kilometer hannert der Grenz hei am Land intervenéieren.

Dës Limitatioun fält op Recommandatioun vun der EU-Kommissioun fir déi däitsch Beamten elo ewech. Fir d'Lëtzebuerger Polizisten, déi en Auto op däitschem Territoire wéinst enger Infraktioun nofueren, gouf et keng Limitatioun.

Deemno gëllt elo am Fall vun Poursuitte fir däitsch an Lëtzebuerger Polizisten keng iewescht Kilometer-Limitt méi am Fall vun Poursuitten.

Ënner anerem iwwert dee Sujet huet e Mëttwoch de Minister fir bannescht Sécherheet Henri Kox mam däitschen Ambassadeur Ulrich Wilhelm Klöckner geschwat.