D'Corinne Cahen a Paulette Lenert hunn e Mëttwoch d'Recommandatioune fir d'Gestionnairë vu Fleegeheemer, Cipaen a Logements encadrés virgestallt.

Vum 27. September u kréien d'Leit iwwer 75 Joer an d'Residenten aus den Alters- a Fleegeheemer hir drëtt Dosis vum Corona-Vaccin gesprëtzt. Dat leeft iwwer déi mobil Ekippe vun der Santé. D'Impfcampagne soll bannent 3 Wochen ofgeschloss sinn. Net geimpfte Residente sollen 2 Mol d'Woch e Schnelltest maachen. An Zesummenaarbecht mam Nationale Gesondheetslabo LNS wäerten awer och all 2-3 Woche PCR-Tester an den Haiser gemaach ginn. Op fräiwëlleger Basis. Dat huet d'Familljeministesch Corinne Cahen e Mëttwoch de Mëtteg annoncéiert an zesumme mat der Gesondheetsministesch Paulette Lenert d'Recommandatioune fir d'Gestionnairë vu Fleegeheemer, Cipaen a Logements encadrés virgestallt.

Nei ass, datt d'Recommandatioune sech och un d'Strukture vu Logements encadrés riichten. Och dat war eng Kritik aus dem Waringo-Rapport. D'Dauer gëtt de Covid-Gesetzer ugepasst, esou datt déi aktuell Recommandatioune bis den 18. Oktober gëllen. Prezisioune gouf et fir nei Residenten. Si musse scho geimpft sinn, wa se an d'Haus plënneren, et sief dann, et handelt et sech ëm eng Urgence.

D'Situatioun op deene Plaze kéint een net mat där vum leschte Joer vergläichen, esou d'Corinne Cahen, se wier anescht, notamment, well méi wéi 95 Prozent vun de Residentë geimpft sinn. Et géif een awer weider ganz virsiichteg bleiwen. Dofir an natierlech och als Reaktioun op de Rapport vum Jeannot Waringo, deen am Juli publizéiert gouf, de Katalog vun de Recommandatiounen.

Aktuell wiere 5 Residenten aus 2 Haiser positiv getest ginn. Bis op eng ongeimpfte Persoun, déi liichten Houscht hätt, wären déi aner quasi ouni Symptomer. De Risiko fir en Impfduerchbroch wier bei eelere Leit awer och méi héich wéi beim Rescht vun der Populatioun, dofir misst ee vigilent bleiwen a Mesuren huelen, huet d'Gesondheetsministesch ënnerstrach. Dofir gëllt och weiderhin de CovidCheck fir Visitten a Sortien. Et wier wichteg, datt sozial Kontakter souwäit wéi méiglech bäibehale géifen, sot d'Familljeministesch. D'Recommandatiounen am Fall vum Kontakt mat enger infizéierter Persoun oder am Fall vun engem Cluster bleiwe bestoen.

Den aktuelle Recommandatiounen-Pak gouf vun der nei geschaafter Commission permanente ofgeseent. D'Chamber hat jo gefuerdert, datt dëse Gremium mat Vertrieder aus de Ministèren, de Strukturen a vun de Medezinner elo schonn agefouert géif ginn. D'Haiser sollen awer och weiderhin individuell kënne reagéieren, jee no Situatioun, Gebai an Awunner. Et géif keen "one size fits all" ginn, esou d'Familljeministesch Corinne Cahen.

Den Impftaux vum Fleegepersonal, dat zu Lëtzebuerg geimpft gouf, léich op d'mannst bei 65%. Mat geziilten Sensibiliséierungscampagnen an den Haiser wëll een nach méi Mataarbechter aus de Wunnstrukture fir eeler Leit erreechen.

Schreiwes

Corinne Cahen et Paulette Lenert ont présenté les recommandations Covid-19 pour les gestionnaires des Maisons de soins, CIPA et Logements encadrés

Communiqué par: ministère de la Famille, de l'Intégration et à la Grande Région / ministère de la Santé

L'évolution de la situation globale au sein des structures d'hébergement a permis de revenir à une « nouvelle normalité » et de rétablir la vie sociale au sein de ces structures. Cependant, il est encore trop tôt pour abandonner toute vigilance. Des infections sporadiques feront toujours partie de la nouvelle réalité de vie. Il est donc important d'éviter l'entrée et la propagation du virus ainsi que les infections en chaîne (clusters) dans les structures d'hébergement pour personnes âgées.

Par conséquent, en date du 22 septembre 2021, la ministre de la Famille et de l'Intégration, Corinne Cahen, et la ministre de la Santé, Paulette Lenert, ont présenté les nouvelles recommandations Covid-19 pour les gestionnaires des Maisons de soins, CIPA et logements encadrés.

Lesdites recommandations se basent sur les ordonnances du Directeur de la santé et des recommandations du ministère de la Famille élaborées en concertation avec la Direction de la santé en vigueur pendant toute la pandémie. Grâce aux vaccins contre le SARS-CoV-2, la situation a évolué. Les nouvelles recommandations ont été élaborées par le ministère de la Famille et la Direction de la santé et validées en date du 21 septembre 2021 par la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées. Ces recommandations, qui remplacent les recommandations antérieures, seront régulièrement revues et, si nécessaire, adaptées en fonction de l'évolution de la pandémie.