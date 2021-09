D’Oppositiounspartei fënnt et awer schued, datt et elo réischt geschitt, well se hätt dat scho laang gefrot, sou de Claude Wiseler am RTL-Interview.

Och d'ADR seet d'Mesuren géingen an déi richteg Richtung goen, allerdéngs wier dat dem Deputéierten Fred Keup no eleng de Verdéngscht vun der Oppositioun, déi Drock gemaach huet, fir datt eppes geschitt. Méi kritesch nach ass de Piratendeputéierten Sven Clement, dee sech méi "verbindlech Standarde" gewënscht hätt, well elo déi eenzel Strukturen d'Recommandatioune riskéieren ënnerschiddlech z'interpretéieren. Wat d'Annonce ugeet, datt Leit iwwer 75 Joer sollen eng drëtt Impfdosis kréien, do ass d'ADR "net dogéint", wann dat medezinesch justifiéiert ass. Opgrond vun deem wat de Claude Wiseler gelies huet, fënnt den CSV Deputéierten, datt déi drëtt Vaccinatioun bei Leit iwwer 75 sou séier ewéi méiglech soll gemaach ginn. De Pirat Sven Clement vermësst bei där Mesure awer och eng wëssenschaftlech Analys. Am Abrëll an am Juli haten all d'Oppositiounsparteien d'Demissioun vun der DP-Familljeministesch Corinne Cahen gefuerdert. Opgrond vun de Mesuren déi elo annoncéiert goufen, wier dat fir d'CSV erleedegt. D'ADR an d'Pirate fanne par konter, datt d'Corinne Cahen nach ëmmer responsabel ass fir alles wat virdrun schif gelaf ass.