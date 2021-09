D'Copas, den Daachverband vun den Alters- a Fleegeheemer, weist sech zefridde mat den neie Recommandatioune fir hire Secteur.

Wéi et an engem Communiqué heescht, géing een d'Riichtlinnen, déi dës Woch vun de Ministesche Cahen a Lenert presentéiert goufen, begréissen.

D'Copas hätt eng éischt Versioun vum Text amendéiert fir déi permanent Kommissioun vum Secteur vun den eelere Leit, deen d'Chamber nom Waringo-Rapport agesat huet.

Iwwerdeems hätt een 2 zousätzlech Dokumenter fir d'Memberen ausgeschafft, ee fir d'Alters- a Fleegeheemer an d'Logements encadrés, an ee fir d'Centres de jour, wéi d'Mesurë konkret sollen ëmgesat ginn.

Hei dat offiziellt Schreiwes:

La COPAS salue les nouvelles recommandations du Gouvernement

La COPAS salue les nouvelles recommandations émises par le Gouvernement à l'adresse des structures

d'hébergement pour personnes âgées et des logements encadrés. Elle se félicite d'avoir pu amender

une première version du texte soumise à la commission permanente pour le secteur des personnes

âgées instaurée par la Chambre des Députés suite à la publication du rapport Waringo.

A titre complémentaire, la COPAS a tenu à élaborer deux autres documents à destination de ses

membres. Le premier s'adresse aux gestionnaires des structures d'hébergement pour personnes âgées

et des logements encadrés, et le second s'adresse aux gestionnaires des centres de jour. Il s'agit d'une

aide à l'élaboration d'une procédure sanitaire destinée aux gestionnaires soucieux de mettre en œuvre

leurs propres procédures adaptées à leur situation spécifique dès l'apparition d'un ou de plusieurs cas

d'infection à SARS-CoV-2.