Haut de Mëtteg um 14 Auer a e Sonndeg si Maniffe géint d'Corona-Mesuren an der Stad annoncéiert, déi awer just op engem festgeluechten Tracé tëscht dem Glacis an der Place de l‘Europe erlaabt goufen. Et gouf e Sécherheetsperimeter opgestallt, a soubal d‘Manifestanten dee verloossen, wäert d‘Police intervenéieren.

D‘Police wier dës Kéier och besser opgestallt wéi d'lescht Woch, sou heescht et vun offizieller Säit. Och mat engem speziellen Dispositif, deen dann intervenéiert, wa Mënschen oder Objeten zu Schued kommen.

Am Asaz sinn de Weekend net just Beamten hei aus dem Land, ma se kréien och Ënnerstëtzung vun auslännesche Kolleegen.

An der Mëttesstonn war och de Policehelikopter schonn am Asaz. D'Entréeë vun der Kinnekswiss sinn zanter der Mëttesstonn alleguerte mat Poliziste besat.

D'Stad Lëtzebuerg deelt iwwerdeems mat, dass d'Äispist op der Kinnekswiss am Park, wéinst der Maniff, haut réischt um 17 Auer op mécht.