Eng ronn 250 Affäre ginn et d'Joer an der Moyenne, wou Leit am ëffentleche Sécherheetsdéngscht agresséiert oder attackéiert goufen.

D'Zuel vun den Affäre goung tëscht 2019 an zejoert erop: vun 219 neien Affären op 292 gemellten Iwwergrëff op Polizisten, Pecherten, Leit vun de Rettungsdéngschter respektiv Kontrolleren oder Chaufferen op ëffentleche Linnen hei am Land. Den Detail vun de Plaintë kann allerdéngs net statistesch geliwwert ginn.

Vill Plaintë goufen et awer iwwert déi lescht zwee Joer vu privatem Sécherheetspersonal, dat am Optrag vum Staat bei ëffentleche Manifestatiounen am Asaz war: net manner wéi 511 Affäre goufen opgemaach. An 88 Fäll gouf et eng Poursuite a 56 Leit goufe wéinst den Iwwergrëff op Security-Leit verurteelt. Dës Chiffere liwweren d'Ministere Kox an Tanson op eng entspriechend parlamentaresch Fro vum ADR-Deputéierte Roy Reding.

Wat d'Police ugeet, sou goufen 2019 43 Beamten no Iwwergrëff verwonnt, zejoert waren et 20 Fäll vu blesséierte Polizisten, nodeems se kierperlech agresséiert goufen. Fir dës zwee Joer ass kee Fall bekannt, wou de Beamten no dësen Iwwergrëff net méi hätt kéinte schaffe goen.