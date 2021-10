Déi nei Mesuren am Kader vun der Drogepolitik, méi konkret ëm de Konsum vu Cannabis, suerge fir vill Diskussiounen an deels ënnerschiddlech Meenungen.

Reaktiounen zu der Cannabis-Politik - Rep. Fanny Kinsch

An Zukunft soll ee jo bis zu 4 Cannabisplanzen doheem kënnen ubauen, iwwerdeems ee wann een dobausse mat manner wéi 3 Gramm erwëscht gëtt nëmmen nach e Protokoll kritt - déi kuerzfristeg Mesuren huet d'Regierung e Freideg annoncéiert.

Fir d'Piraten geet et awer net wäit genuch. D’Regierung géing hir Walverspriechen net halen an eng gréisstendeels repressiv Drogepolitik féieren.

D'Regierung wier zanter 8 Joer un der Muecht a géing iwwer d'Legaliséiere vu Cannabis schwätzen an elo géing sech weisen datt se nach net vill Opweises hätt, fënnt de Piraten-Deputéierte Sven Clement.

"Dat ass all Walverspriechen einfach mol zur Fënster rausgepucht a gehofft datt d'Leit duerch déi Annonce vun de 4 Planzen Doheem vergiessen, dass mer hei u sech e komplette Law and Order Pack maachen, wou mer Annoncen, déi schonn 3-4 mol annoncéiert goufen nach eng Kéier widderhuelen ouni datt et wierklech eppes Neies ass."

An den Ae vun de Piraten hätt ee méi wäit kënne goen: "Mir hätten den Ubau zum Beispill kéinten a Gemeinschaftsgäert erméiglechen, mir hätte kéinten den Handel bis zu engem gewëssenen Taux dekriminaliséieren, datt e gesot hätt, am Privatem ouni Gewënnofsiicht erlabe mer awer gewëssen Transaktiounen. Dat ass natierlech ëmmer schwéier ze kontrolléieren, mee zum Beispill hätt ee kéinte soen dat muss an den eegene 4 Wänn stattfannen, dat däerf net op der Strooss stattfannen."

Fir déi Lénk ass den Ubau doheem e Schrëtt an déi richteg Richtung, hei gëtt et och méi Versteesdemech fir déi virsiichteg Approche vun der Regierung. Déi Lénk hirersäits begréissen d'Annonce, datt ee 4 Planzen doheem kann ubauen, esou d'Nathalie Oberweis, och wann ee géing bedaueren, datt een nach ëmmer bestrooft gëtt wann ee mat klenge Quantitéiten erwëscht gëtt: "Ech denken dass se do vläicht nach zécken, och wëll se jo wierklech Angscht hu wéinst deem Drogentourismus, dee kéint kommen, wat ech verstinn. Dofir gi se mat klenge Schrëtt vir. Dat ass ganz virsiichteg, wat se elo maachen, mir hätten eis gewënscht, et géing scho bësse méi wäit goen, mee et ass en éischte Schrëtt an ech verstinn dat och."

Allgemeng gesäit déi lénk Deputéiert de Mesurepack ronderëm d'Drogekriminalitéit vun der Regierung kritesch - et géing gesot ginn, dat meescht wier Preventioun, mee dat géing guer net stëmmen: "Dat wat si Preventioun nennen ass keng Preventioun méi, do geet et drëms, ëm Leit, déi schonn an der Sucht sinn, dat heescht do si mer net méi an der Preventioun, déi Leit si jo deen Ament scho krank a schonn zum Deel an der Drogekriminalitéit dran. Dat ass eigentlech e falschen Discours. Drogepreventioun sinn u sech déi 2 Moossnamen an de Schoulen, wou se higinn a wëllen d'Santé mental stäerken, de Bien-être stäerke vun deene Jonken, se opklären, dat ass alles Preventioun, do sinn ech averstanen. An do misst ee vill méi wäit goen, och gesellschaftlech, sozio-ekonomesch Facteuren analyséieren."

Et kéint een zum Beispill eng Etüd maachen, fir eraus ze fannen, firwat d'Leit Drogekrank ginn an och firwat se an d'Drogekriminalitéit rutschen, sou déi lénk Deputéiert.

D'CSV wëll d’Annoncen am Dossier Cannabis nach an de Parteigremien diskutéieren, iert se sech positionéiert.