De Lëtzebuerger Premier kritt vu Journalisten a Fuerscher virgeworf, bei senger Ofschlossaarbecht op der Uni zu Nanzeg ofgeschriwwen ze hunn.

D'Fro vum Plagiat ass no engem Exklusiv-Reportage vum Internetsite "Reporter.lu" opkomm, an deem de Xavier Bettel reprochéiert kritt, keng korrekt Quellen uginn ze hunn.

Recherchë vum Onlinemagazin no huet de Premier a senger Ofschlossaarbecht fir en "Diplôme d'études approfondies" (DEA) op der Uni vun Nanzeg am Joer 1999, op 96 Prozent vun de Säite Passagen, déi einfach vum Internet kopéiert sinn, ouni dës zitéiert a referenzéiert ze hunn. 20 Säite wieren einfach vun der Homepage vum Europaparlament kopéiert. Just op zwou vun de 56 Säite wier kee Plagiat nozeweisen.

Am Reporter-Artikel seet den «Directeur de mémoire » vum Xavier Bettel, den Etienne Criqui, datt een deemools, 1999, nach net déi informatesch Moyene gehat hätt, fir Plagiat z'iwwerpréiwen, mä hie schléisst Plagiat net aus. Aktuell géing dat op jiddefalls méi genee kontrolléiert ginn. Vum Staatsministère krut Reporter per Mail geäntwert, datt de Staatsminister net op Virwërf reagéieren kéint, deenen hir Grondlag op iwwer 20 Joer zeréckginn, ouni en Abléck an d’Recherchë vu Reporter ze kréien.

An Däitschland hu scho puer Mol Politiker misse wéinst Plagiat-Virwërf zerécktrieden. Decisiv ass hei ëmmer wéi vill Wäert op Wëssenschaft an Éierlechkeet vu Politiker gesat gëtt, sou Reporter. Si zitéieren um Schluss nach emol de Premier an engem Interview mam Zeit-Magazin, wou de Xavier Bettel sot: "Ech verdroe keng Onéierlechkeet. Wann ech d’Gefill hunn et versicht ee mat Tricksereien eppes z'erreechen, da verzeien ech ëm dat net."

Géintiwwer RTL huet de Premier elo reagéiert. An engem Schreiwes heescht et: "Menger Erënnerung no hunn ech dës Aarbecht deemools no beschtem Wëssen a Gewësse verfaasst. Haut erkennen ech un, datt een dat hätt kéinten, jo vläicht missten, aneschters maachen."

De Xavier Bettel géif hei awer "voll a ganz der Universitéit zu Nanzeg" vertrauen, fir ze jugéieren, ob déi concernéiert Aarbecht den deemolege Krittären entsprécht. "Falls dat net de Fall sollt sinn, akzeptéieren ech selbstverständlech eng deementspriechend Decisioun", esou de Premier weider.