D’Plagiatsaffär vum Xavier Bettel ass äusserst penibel fir hien. Datt de Premier 1999 de gréissten Deel vu senger Ofschlossaarbecht op der Uni einfach kopéiert huet ass awer net just penibel, et gëtt och e ganz schlecht Signal no Baussen, sou de Fränz Aulner an dësem Tëscheruff.

Tëscheruff vum Fränz Aulner

An dat souguer iwwert d’Grenzen eraus. D’Recherchë vu reporter.lu, respektiv de Feeler vum Premier, sinn am Ausland ukomm. "Let’s make it happen", vum feinsten, respektiv "Nation branding" mol anescht. De Xavier Bettel gesäit op d’mannst Feeler an. Mee ob dat duergeet, fir d’Affär ofzeschléissen sief dohigestallt. Dem Premier seng Partei d’DP ka vu Gléck schwätzen, datt d’CSV, d’Haapt-Oppositiounspartei K.O. ass wéinst den eegene Problemer an interne Streidereien.

Mee wéi den Auteur vum Artikel op reporter.lu, de Pol Reuter, richteg geschriwwen huet, hänkt d’Suite vun esou enger Affär ëmmer dovunner of, wéi vill Wäert d’Gesellschaft op Wëssenschaft an op Éierlechkeet setzt. An Däitschland kennt een d’Äntwert. Méi ewéi ee Politiker huet wéinst Plagiat säin Hutt missen huelen.

D’Plagiats-Affär vum Premier ass grad elo besonnesch problematesch: wärend der Covid-Kris gi souwuel Wëssenschaft a Fro gestallt ewéi d’Éierlechkeet vun deenen, déi dach drastesch Mesurë mussen decidéieren. Och wann de Plagiat méi ewéi 20 Joer hir ass, werft e Froen op iwwert d’Integritéit vum Lëtzebuerger Regierungschef. De Xavier Bettel sot nämlech an engem Interview mam Zeit-Magazin, hie géing Onéierlechkeet net verdroen. Zu Recht ass dat och d’Chute am Artikel vu reporter.lu, well dat weist dat onse Premier Waasser priedegt, mee selwer Wäin drénkt. E bësse wéi an der Mobbing Affär vum Monica Semedo weist dat erëm, wéi d’DP awer léiwer streng mat deenen aneren ass, ewéi mat sech selwer.

Anescht wéi bei der Mobbing Semedo-Affär, wéi d’DP direkt sot, d’Affär wier ofgeschloss, stécht d’DP dës Kéier de Kapp an de Sand. Eng jonk DP-Politikerin, d’Jana Degrott, huet dat awer net gemaach an op Twitter esou probéiert, vun der Affär ofzelenken: "Wa sou eppes net opgefall sollt sinn 1999, firwat soll et haut relevant sinn?".

Firwat de Plagiat nach ëmmer relevant ass, läit op der Hand: 1999 gouf de Xavier Bettel Gemengeconseiller an Deputéierten. De Public huet d'Recht, impeccabel Vertrieder ze verlaangen. Seng "Tricksereien" - fir seng Wierder ze benotzen - sinn och haut e Schlag an d’Gesiicht vun deenen, déi hir Aarbecht uerdentlech geschriwwen hunn. An et stellt wéi gesot d’Integritéit vum Regierungschef a Fro.

An ze froen "ginn et keng aner Problemer?" Natierlech ginn et aner Problemer, wéi d’Logements- oder Klimakris. Mee fir déi ze léisen, brauch ee Politiker, deenen ee ka vertrauen. An duerch Plagiatsaffär verléiert de Premier kloer u Glafwierdegkeet