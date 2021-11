Den 20. November ass Weltkannerdag. Am Kader vun de Kannerrechter organiséieren eng Rei Associatiounen e puer Evenementer fir a vu Kanner zu Lëtzebuerg.

Alleguer d'Evenementer, déi am Kader vum Weltkannerdag organiséiert ginn, fannt Dir am Kalenner mat den Eventer an Aktivitéite vum Educatiounsministère.

TOTO: Expo vun a fir Kanner, déi sech ausdrécken



Zanter dem Fréijoer 2021 ass den TOTO, Transporter vun der Organisatioun Up Foundation, ënnerwee. Vum 5. bis den 19. November hält den TOTO beim "Visit Remich Shop" mat enger Ausstellung, déi vu Kanner fir Kanner konzipéiert an entwéckelt gouf. Duerch "Design for Change"-Workshoppe kënne jonk Awunner zu Acteure bei der Entwécklung vun hirer Stad oder Gemeng ginn.

Unicef Lëtzebuerg



An der Woch vum 15. bis den 21. November rifft Unicef Lëtzebuerg mat hirer Aktioun #GoBlue ënnert anerem Gebaier, ëffentlech Plazen an Denkmaler a ganz Lëtzebuerg dozou op, blo ze liichten, fir hir Ënnerstëtzung fir d'Rechter vu Kanner ze weisen. Méi Informatioune fannt Dir um Site vun der Unicef.

Ënnert dem Motto "Kenn deng Rechter" ënnerstëtzt Unicef Schoulen a Maison-relaise mat Léiermaterial, fir mat Schoulklassen oder Gruppen iwwert d'Kannerrechter ze diskutéieren. Um Site vun unicef.lu kann d'Material fir d'Kanner bestallt ginn.

"Deng Zukunft. Deng Stëmm."

De Service des droits de l'enfant vum Educatiounsministère organiséiert zesumme mat Unicef Lëtzebuerg den 20. November e Concours fir d'Schüler aus dem Cycle 4, de Klasse 7e a 6e an och fir déi equivalent Klassen aus de Kompetenzzenteren. De Concours "Deng Zukunft. Deng Stëmm." am Kader vum Weltkannerdag dréint sech ronderëm d'Thema "Wéi soll deng Welt no der Corona-Kris ausgesinn?". Klickt hei, fir den Artikel mat méi genee Detailer.

Den Zuch vun der Demokratie

Wéi d'lescht Joer luet den Zentrum fir politesch Bildung dann an Zesummenaarbecht mat der Chamber, dem Kannerbüro Wooltz an der CFL op den "Zuch vun der Demokratie" den 19. November um Krautmaart an. Ronn 120 Kanner aus dem Grand-Duché am Alter vun 8 bis 12 Joer maachen hei mat, fir mat den Deputéierten aus der Chamber iwwer Kannerrechter ze diskutéieren.

Projektioun Film "Kanner a jonk Leit schwätzen iwwer hir Rechter"

Op hirem LinkedIn-Kanal stellt Caritas Jeunes et Familles de 16., 17. an 18. November de Film "Kanner a jonk Leit schwätzen iwwer hir Rechter" vir. Méi Informatioune fannt Dir um LinkedIn-Kanal vun der Caritas.

Diskussiounsowend "Gerechten Zougang fir Educatioun am Burkina Faso a Lëtzebuerg"

Am Dikrecher Lycée gëtt e Freideg um 18.30 Auer vun der Organisatioun "le Soleil dans la Main" en Diskussiounsowend am Kader vun der Sensibiliséierungswoch ronderëm de gläichberechtegten Zougang fir Educatioun am Burkina Faso a Lëtzebuerg organiséiert.

Schreiwes

Journée mondiale de l'enfance : mieux faire connaître, renforcer et favoriser l'accès aux droits de l'enfant (20 novembre 2021)

Communiqué par : ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse

À l'occasion de la Journée mondiale de l'enfance célébrée chaque année le 20 novembre, le ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse et ses nombreux partenaires présentent un large catalogue d'actions et d'événements prévus au Luxembourg pour mieux faire connaître, renforcer et favoriser l'accès aux droits de l'enfant. Un nouveau site internet et un clip souvenir renforcent la mission de promotion des droits de l'enfant qui incombe au ministère.

Cinquante-quatre droits de l'enfant dans la Convention des Nations unies

La Journée mondiale de l'enfance rappelle l'adoption par l'Assemblée générale des Nations unies de la Déclaration des droits de l'enfant, le 20 novembre 1959 et, 30 ans plus tard, de la Convention relative aux droits de l'enfant.

Cette Convention, ratifiée par presque l'ensemble des pays, définit 54 droits de l'enfant dont notamment le droit à la vie, à la santé, à l'éducation et le droit de jouer, ainsi que le droit à une vie de famille, à être protégé de la violence et de la discrimination, et de faire entendre sa voix, etc.

La mission du ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse

« En tant que ministère nous devons garantir que les droits des enfants soient vécus et respectés au quotidien et créer un espace où les enfants et les jeunes peuvent se développer dans les meilleures conditions » a commenté le ministre Claude Meisch.

Le ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse coordonne, par l'intermédiaire de son Service des droits de l'enfant, la mise en œuvre de la Convention internationale des droits de l'enfant entre les différents ministères, institutions et organismes en charge des droits de l'enfant.

Il participe également aux travaux des organismes qui assurent le suivi des conventions internationales ratifiées par le Luxembourg en matière de droits de l'enfant. En partenariat avec des organismes privés, il élabore des guides, documents de référence, actions et campagnes de sensibilisation.

Un nouveau portail internet

Afin de mieux faire connaître l'action du ministère, le portail internet http://droitdelenfant.men.lu (ou http://rechtervumkand.men.lu ) a entièrement été revu et illustré. « Il est important de faire connaître les droits de l'enfant aux enfants eux-mêmes, mais aussi aux adultes pour être conscients de la place que nous devons leur accorder au quotidien. La promotion des droits de l'enfant est un effort permanent » a estimé le ministre Claude Meisch.

Un clip souvenir du Kannerrechtsfest

Une des principales actions de sensibilisation est la Journée de découverte des droits de l'enfant (Kannerrechtsfest) organisée chaque année au Parc Merveilleux à Bettembourg. Un clip vidéo a été tourné lors de l'édition 2021 qui mettait à l'honneur le droit des enfants à être écoutés. Le clip donne la parole à différents acteurs de la Journée: ECPAT Luxembourg, l'Office national de l'enfance, l'Ombudsman pour enfants et jeunes (Okaju), le Kannerbureau Woltz, Bee Secure, Zentrum fir politesch Bildung ZpB, etc.À visionner ici: https://youtu.be/b4P0mt2ojcw

Un catalogue pour la Journée mondiale de l'enfance

Le service des Droits de l'enfant a recensé dans une brochure les actions et événements organisés à travers le pays à l'occasion de la Journée mondiale de l'enfance 2021 par les acteurs et partenaires du ministère au cours du mois de novembre. La brochure est publiée en ligne, notamment sur le site http://droitdelenfant.men.lu ( ou http://rechtervumkand.men.lu).