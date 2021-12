Den Tom Dentzer vun der Direktioun vun der Santé hat et am RTL-Podcast "Wellebriecher" ugedeit, d'Paulette Lenert huet et spéider confirméiert.

Op der annoncéierter Pressekonferenz huet d'Gesondheetsministesch confirméiert, dass eng Persoun mat der Omikron-Variant hei am Land detektéiert gouf. Déi concernéiert Persoun schafft fir eng Botzfirma, déi an engem Altersheem am Süde vum Land geschafft huet. Den Direkter vun der Santé Dr. Jean-Claude Schmit huet ënnerstrach, datt déi néideg Mesurë geholl goufen. Bei der Fra géif et keng Notioun vun enger Rees an d'Ausland ginn, betount den Direkter vun der Santé. Et géif ee probéieren ze verstoen, wou déi Persoun sech mat der Omikron-Variant infizéiert huet. D'Fra huet iwwerdeems relativ vill Symptomer an ass medezinescher Behandlung. Donieft war et d'Prezisioun, datt déi jonk Persoun 2 Mol geimpft war, awer nach keng Booster-Impfung kritt hat. Am betraffenen Altersheem goufen déi néideg Mesurë geholl. Mat der Direktioun vun der Struktur zesummen hätt ee Kontaktpersounen identifizéiert an a Quarantän gesat, esou den Dr Jean-Claude Schmit. Et wären och vill Schnelltester gemaach ginn. Vulnerabel Kanner tëscht 5 an 11 Joer kënnen elo eng Impfung géint de Coronavirus kréien, och dat gouf op der Pressekonferenz vun der Santé annoncéiert. Viséiert sinn als éischt ebe Kanner mat enger Krankheet oder enger Virerkrankung. Eng Prezisioun vun der Pediaterin Dr de la Fuente ass do, dass och Kanner, déi ënner Obesitéit leiden, eligibel sinn. 18.000 Dosisse gi sech elo am Laf vun dëser Woch fir Kanner erwaart. 12.000 sollen der am Januar dobäikommen. Vun en Dënschdeg u kënnen Dokteren hir jonk Patiente fir eng Impfung umellen. Op Guichet.lu recommandéiert d'Gesondheetsministesch Paulette Lenert, e Rendez-vous an engem Impfzenter ze huelen. Links Wellebriecher - Episod 33: Spezial-Episod mat der Paulette Lenert an Dr. Jean Reuter