E PCR-Test ass positiv ausgefall, nodeems och schonn en Auto-Test dëst Resultat ugewisen hat.

Wéi et vum Haff heescht, wier hien an Isolatioun. Et géing him gutt goen an hien hätt aktuell keng Covid-Symptomer.

Ufanks Januar hat sech schonn de Grand-Duc Henri mam Coronavirus infizéiert. Hien hat liicht Symptomer.

Schreiwes

Suite à un autotest qui s'est avéré positif, Son Altesse Royale le Prince héritier s'est placé en auto-isolement.

Un test PCR effectué par la suite a confirmé le résultat positif et Son Altesse Royale reste en isolement, conformément aux dispositions prévues par la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie COVID-19.

Son Altesse Royale ne présente actuellement pas de symptômes et se porte bien. Il reprendra ses fonctions à l'issue de la période d'isolement