Déi zwee ëffentlech Debaten e Mëttwoch an der Chamber zéien eng Diskussioun an der Chamber-Petitiounskommissioun no sech.

Mat ënnert anerem de kontestéierte franséischen Doktere Christian Perronne a Luc Montagnier grad wéi dem Generalist Benoit Ochs, géint deen an éischter Instanz e Beruffsverbuet vun engem Joer an enger Disziplinarprozedur gesprach gouf, hate sech d'Petitionären e Mëttwoch mat soi-disant Experten ëmginn, déi am Parlament deels och Theese vertrueden hunn, déi net vun der breeder Wëssenschaft gedeelt ginn. Der Kommissiounspresidentin Nancy Kemp-Arendt vun der CSV no misst ee kucken, fir d'Zuel vun den Experten eventuell ze limitéieren. Och misst derfir gesuergt ginn, datt de Petitionär am meeschten d'Wuert am Debat huet.

Den LSAP-Deputéierte Mars di Bartolomeo sengersäits betount, datt et en "No Go" wier, zweiwelhaft Experten erunzezéien.

Och misst bei sou engem kontroversen Thema eng grouss Disziplin bei der Leedung vu sou Debate gëllen. Et kéint net sinn, datt Deputéiert mat hiren Awänn net zu Wuert kommen a sougenannt Experten ausschwäife kënnen op Saachen, déi näischt mam eigentleche Sujet ze dinn hunn. Dat misst och an der Petitiounskommissioun diskutéiert ginn, sou d'Fuerderung vum Mars di Bartolomeo.