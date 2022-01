An der Stad ass et e Freideg den Owend nees zu Demonstratiounen am Zesummenhang mat der Corona-Pandemie komm.

Wéi d'Police e Freideg den Owend an engem Schreiwes matgedeelt huet, sinn d'Demonstratiounen an der Stad friddlech verlaf an et gouf keng Tëschefäll.

Wéi d'Police weider schreift hu sech géint 18.30 Auer op der Place de l'Europe zwou verschidde Versammlunge gebilt, eng bestoung aus ronn 15 Demonstranten (Géigendemo zur Marche blanche), déi aner aus ronn 300 Demonstranten (8. Marche blanche). Béid Maniffe goufe vun der Police getrennt.

Géint 19.15 Auer huet sech déi éischt Versammlung opgeléist. Um 20.30 Auer dunn och déi zweet.

D'Autoritéite ware mat engem verstäerkten Dispositif op der Plaz.

Ronderëm d'Place de l'Europe an de Glacis gouf et keng Stéierungen am Verkéier.