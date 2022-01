De leschte Samschdeg gouf et wärend Stonne kee Weiderkomme méi fir eng 350 Manifestanten an der Neier Avenue op der Gare.

Zanter September ginn hei zu Lëtzebuerg Leit op d'Strooss, fir géint d'Covid-Reegele vun der Regierung ze manifestéieren. Am Ufank war et déi sougenannt "Marche blanche" freidegowes. Du koumen och Protester samschdes, respektiv sonndes derbäi. Demonstratiounen, déi mol méi, mol manner Leit mobiliséieren. Zanter dem 4. Dezember fält op, datt d'Gewaltbereetschaft vun engem Deel vun de Manifestanten zouhëlt. Grenze goufen a leschter Zäit iwwerschratt. Honnerte Polizisten musse mobiliséiert ginn, fir deels illegal Aktiounen z'encadréieren.

Illegal Maniffe schueden der Stad Lëtzebuerg

"Datt dat de Geschäftsleit e leschte Samschdeg ganz besonnesch op der Gare ganz vill geschuet huet, dat ass evident. Virdrun, wéi se an der Uewerstad waren, huet dat do de Leit geschuet. Och de Forainen op de Chrëschtmäert. Déi Manifestatiounen, déi eben op eng Aart a Weis ofgehale ginn, déi net am legale Kader sinn, schueden. Schueden net nëmmen de Geschäftsleit, och de Leit, déi einfach an d'Stad kommen, samschdes, mat hire Kanner, fir anzekafen, oder sech kulturell ze beschäftegen. Dat schued deene Leit. Et gëtt d'Manifestatiounsrecht, ma dat ass net do, fir egal wat ze maachen. Dofir ass d'Police do, fir ze kucken, datt dat a gereegelte Bunnen ofleeft", sou d'Reaktioun vun der Stater Buergermeeschtesch Lydie Polfer am RTL-Interview.

Temoignagen vu Leit, déi leschte Samschdeg d'Maniff materlieft hunn

Déi onugemellten Demonstratioun war vun der Police agekesselt ginn. Fir d'Commerçanten an hir Clienten, déi deen Ament tëscht d'Fronte gerode sinn, war et een Nomëtteg fir ze vergiessen. Et wieren Zeene gewiescht wéi an engem Film, seet d'Gerante vun engem Fotosbuttek an der Avenue de la Liberté. Zanter Woche schonn zéien all Weekend Honnerte vu Leit duerch d'Strooss, déi net d'Accord si mat der Gestioun vun der Pandemie duerch d'Regierung. Dëst schued de Geschäftsleit am Garer Quartier. Zougespëtzt huet sech d'Situatioun da leschte Samschdeg, wéi d'Manifestante vun der Police festgesat goufen. An domat goufen och och eng Partie Commerçante mat hire Clienten agespaart. De concernéierte Bijoutier Norbert Kayser temoignéiert.



"Dat war relativ schlëmm. Se hunn d'Leit jo hei agespaart, an de Problem war, datt mir och net méi eran an eraus koumen. Ech hat och Clienten dobannen, déi och festsouzen, déi haten zum Beispill 2 Kanner doheem vun 8 an 9 Joer, déi koumen hei guer net méi eraus. Mir souzen zwou an eng Hallef Stonn fest."

Rose Geschäftsleit wéinst Maniffen / vum Diana Hoffmann



D'Leit vun der Maniff wieren deels extrem respektlos gewiescht an hätten d'Entrée vu sengem Geschäft als Toilette benotzt. Laang souze Clienten a Personal och an engem Coiffeurssalon fest. D'Valérie Hanff:



"Mir hate Clienten am Salon. Mir sinn als Geisele geholl ginn. Et war komplizéiert ze geréieren, well et ware Leit do, fir sech coifféieren ze loossen, anerer konnten net kommen. Et gouf keen Accès fir an de Salon, well alles blockéiert war. Mir souze bis hallwer 6 fest."



Zu enger 20 Persoune ware se agespaart. Och Kanner ware bei de Leit dobäi. D'Gisou Ghahremanian, Gerante vun engem Fotosbuttek, huet sech dann och erschreckt gehat. Esou en Asaz hätt si sech net kënne virstellen:

"D'Leit hu versicht, mat der Police ze schwätzen. Si hu probéiert duerchzekommen. Déi eng wollten eraus, déi aner eran. Mee d'Police huet kee gelooss. Op där enger Säit ass et gutt, op där anerer Säit gouf et Leit, déi fort hu mussen oder Clienten, déi einfach eraus wollten an dat net konnten."



Verschidde Leit, déi tëscht d'Fronte gerode wieren, hätte si an hire Buttek era gelooss. Dorënner eng Persoun mat engem Mupp. D'Patronne vun engem Kiosk, d'Isabelle Neves, freet dann, op d'Commerçanten an der Stad net scho genuch Perten déi lescht Jore gemaach hätten:

"Mir Commerçanten (...), mir bezuele schonn zanter méi wéi 3 Joer all d'Rechnungen. De Chantier fir den Tram, da Covid, wéi jiddereen, mee elo och Manifestatioun. Dat muss och net sinn."



24 Stonne virun den nächste Maniffen huet op der Gare eng Fro beschäftegt: Wéi geet et weider?

Grad hätt een erëm ugefaangen ze mierken, datt d'Leit nees Loscht hätten an d'Stad ze kommen. Wann dat awer géing esou weidergoen, géinge se fäerte fir ze kommen, wat ee souguer kéint verstoen. Eng Garantie dofir, datt dëse Weekend d'Maniff op der Gare ausbleiwen, gëtt et net. Déi éischt Kéier goufen dës awer bei der Stad ugemellt. D'Buergermeeschtesch Lydie Polfer präziséiert nach eng Kéier de Kader:



"D'Police muss kucken, datt déi Reegelen, déi opgestallt ginn, agehale ginn. Nëmme vum Glacis bis d'Place de l'Europe kënne Manifestatiounen ofgehale ginn. An d'Police ass preparéiert, fir datt dat och respektéiert gëtt."



Wat dobäi erauskënnt, weess keen. Fir d'Commerçanten op der Gare also keng grouss Hëllef. "Wa mer géinge wëssen, datt erëm esou eppes ass, géinge mer eist Geschäft mëttes zou maachen", seet den Norbert Kayser. D'Valérie Hanff betount dann, datt si sech awer net de Luxus kéint erlaben, op engem Samschdeg einfach zou ze maachen.

D'Maniff, déi samschdegmëttes zanter ugangs Dezember op der Stater Gare lassgaangen ass, wier eng éischt Kéier ugemellt ginn, seet d'Stater Buergermeeschter Lydie Polfer. Dëst wëll awer net heeschen, datt d'Manifestanten da kënnen ongestéiert op de Glacis zéien. D'Stater Buergermeeschtesch:

"Et huet eng Persoun eng Demande gemaach. Doropshin huet souwuel d'Lydie Polfer, wéi och nach eng Kéier d'Police him gesot, ënnert wéi enge Konditiounen eng Demonstratioun méiglech wier. Lo hofft een, datt se sech och dorunner halen."



Drun hale géing heeschen, datt si net bei der Gare starten, mee sech an deem dofir virgesinne Perimeter versammelen, dee vum Glacis bis op d'Place de l'Europe reecht. Alles anescht wier net legal. D'Police wier preparéiert, dat dëst och géing respektéiert ginn.

E puer honnert Poliziste si prett, fir fir Uerdnung ze suergen. Eng zousätzlech Belaaschtung fir d'Beamten, sou de President vun der Policegewerkschaft SNPGL. De Pascal Ricquier stellt d'Fro, wéi all déi Iwwerstonne sollen eng Kéier erageholl ginn.

"Mir kënnen net esou weiderfueren, bis eis Leit um Buedem leien", sou de Gewerkschaftler, dee sech es awer och bewosst ass, datt d'Situatioun am Land mat den aktuelle Manifestatioune ganz aussergewéinlech ass.

"Et ass elo e Maintien de l'ordre opgestallt ginn. Jidderee muss wëssen, wa bis e Maintien de l'ordre opgestallt gëtt an engem Land, dann ass et scho schlëmm genuch. Maintien de l'ordre heescht ëmmer a verschidde Situatiounen 'usage de la force'. Dat ass och dat, wat verschidde Bierger mengen ech net verstinn. An dofir wär et och gutt, wa sech déi gutt Bierger einfach vun deenen doten Demonstratiounen ewechhalen", huet de Pascal Ricquier, President vun der Policegewerkschaft SNPGL ënnerstrach.