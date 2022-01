Leschten Informatiounen no ginn et eng ronn 300 Betriber hei zu Lëtzebuerg, déi een Haff-Buttek bedreiwen.

Virun allem elo kierzlech an der Pandemie, hu vill Leit nees de Bauerebetrib an hirem Duerf entdeckt. Mëttlerweil bedreiwe vill Baueren e klenge Buttek niewelaanscht, en Haff-Buttek, wou een net nëmmen hiert selwer regional produzéiert Uebst a Geméis ze kafe kritt.

Zu Kielen bedreift de Fernand Hilgert op sengem Bauerenhaff e klenge Buttek niewelaanscht. Zanter e puer Joer bitt hie senge Clienten net nëmmen regional Produiten un. Vill Aarbecht huet hie missten investéieren. E Familljebetrib, deen awer esou weider funktionéiere kann, dobäi ass een awer saisonal begrenzt, wat een ubidde kann. Hei zu Lëtzebuerg spillt eben och d'Wieder eng grouss Roll.

Den Trend vun den Haff-Butteker klëmmt den Ament zu Lëtzebuerg, d'Nofro ass do. Och eisen neie Landwirtschaftsminister Claude Haagen ass sech dëser Situatioun bewosst. Leschten Informatiounen no ginn et eng ronn 300 Betriber hei zu Lëtzebuerg, déi esou een Haff Buttek bedreiwen.

Claude Haagen

Och zu Conter beim Jean-Claude Muller, fënnt een niewent sengem Bauerenhaff e klenge Buttek. Och hei, ewéi beim Fernand, wëllt ee senge Clienten e Maximum u Produiten ubidden, och fir hien eppes, wat sech eréischt an de leschte Joren entwéckelt huet. An der Pandemie ass net nëmmen d'Nofro, mee och d'Zuel vu senge Clienten ass an d'Luucht gaangen.

Jean-Paul Müller

Esou hu sech verschidde Baueren zesummegedoen a verkafen dann och Produiten, déi net aus hirer eegener Produktioun sinn.

An anere Wierder, huet sech am Confinement fir eis Bauere vill gedoen, dëst natierlech am positive Sënn. De Virus huet dem Lëtzebuerger nees Loscht op regional Produite gemaach. De Beweis, d'Clientèle ass net nëmmen aus dem Duerf oder der Gemeng. Vill Leit kommen aus dem Norden op Kielen oder op Conter, well se da wëssen, vu wou et hierkënnt an dem Bauer vertrauen.

Well de Fernand zu Kielen nëmmen een Dag an der Woch säi Buttek bedreift, huet een och nach d’Méiglechkeet niewent senge Bongerten an enger klenger Holz-Kabann vun him, deen een oder anere Produit beim laanscht goen, ze kafen. Mä och hei bei dësem Service ass den Interessi bei de Leit an deene leschten 2 Joer an d'Luucht gaangen. Dëst ass awer op Vertrauensbasis beim Client, dass en och bezilt an d'Suen do léisst. Leider klappt dat awer net ëmmer wéi et soll. Wann et ëm e puer Cent geet, wier dat net schlëmm, ma wann et ëm e puer Euro geet, da wier dat net grad seriö. Fir dësem Problem aus dem Wee ze goen, hu verschiddener en Automat an hirem oniwwerwaachte Buttek installéiert. Wat zielt ass, dass d'Léit sech nees fir lokal Produiten aus hirer Ëmgéigend interesséieren.

Et ginn also hei zu Lëtzebuerg souwuel Betriber, déi nëmmen hir eege Saachen ubidden, wéi och där, di Produkter vun aner Produzente Kolleegen oder och Liewensmëttel vun Handelspartner weiderverkafen. A verschiddene Fäll hu sech kleng Haff Butteker esou zu klengen Duerf-Epicerien entwéckelt, an dat ass jo definitiv näischt Negatives.