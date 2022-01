Nieft den dräi Majoritéitsparteien hunn och d'CSV an d'Piraten dofir gestëmmt, esou datt d'Ännerung déi néideg 2/3-Majoritéit krut.

Nom éischte Reform- Kapitel iwwert d'Justiz d'lescht Joer, war et en Dënschdeg an der Chamber de Projet de Loi, deen d'Staatsform, d'Monarchie, déi national Symboler an d'Regierung an der Verfassung definéiert. Dat zweet Kapitel gouf am éischte vun zwee néidege Votte mat de Stëmme vun der Majoritéit, der CSV an de Piraten ugeholl. Virun allem d'Roll vum Grand-Duc stoung am Mëttelpunkt.

Nach ni ware mer eisem Zil, eis Verfassung un déi haiteg Gesellschaftlech, institutionell, a sozial Realitéiten erunzeféieren, esou no, sot de Rapporter vum Reformkapitel Mars Di Bartolomeo.

Wéi scho beim Justiz-Kapitel goufen och dëst d'Kéier vill Passagen aus dem ale Grondgesetz eent zu eent iwwerholl. Déi nei Passage soll d'Verfassung vun 1868 un dat 21 Joerhonnert upassen.

Mir hunn eis vill méi gemaach, fir dat bewäertent, eis Wäerter ofzesécheren, an do Upassungen ze maachen, wou d'Texter wesentlech Lackenen haten oder der Realitéit net méi entsprach hunn. Esou den LSAP-Deputéierte weider.

Den Text, deen Deputéiert ofgestëmmt hunn, bréngt dat op Pabeier, wat sech iwwert déi lescht Jore längst duerchgesat huet, wéi de Charles Margue vun déi Gréng erkläert. De Grand-Duc zesumme mat der Regierung, si responsabel. Mä et ass d‘Regierung, déi d‘Staatsgeschäfter am Alldag féiert. De Fakto ass dat elo schonn esou, mir halen et just am Text vun der neier Verfassung fest.

Heescht, de Staatschef exerzéiert den Executivpouvoir zesumme mat der Regierung an d'Chamber eleng huet de legislative Pouvoir. Déi gréisst Ännerunge fir d'Monarchie betrëfft d'Schafe vun enger Administratioun, déi d'Maison du Grand Duc reegelt. Och d'Trounfolge an déi finanziell Ressource sinn an der Verfassung erëmzefannen.

D'ADR ass géint des Ännerungen. Et si vill Saachen dran, déi Verbesserungen duerstellen. An eisen awer ass guer kee Grond do, fir d‘Prerogative vum Grand-Duc ze schwächen. Mir wëllen zu eisem Eed stoen: Je jure fidélité au Grand-Duc. Mir well d'Souveränitéit vun eisem Land net schwächen, esou de Fernand Kartheiser.

Och d'Lëtzebuerger Symboler kréie mam neien Text offiziell méi Valeur. Historesch gesinn ass dat hein e grousse Moment. Et ass déi éischte Kéier an der Geschicht vun dësem Land, datt d'Lëtzebuerger Sproch, de Lëtzebuerg Fändel an d'Heemescht an d‘'erfassung ageschriwwe gëtt, freet sech de Leon Gloden vun der CSV.

Lëtzebuerg behält der neier Verfassung no och seng Form als konstitutionell Monarchie.