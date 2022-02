"Mat senger Plagiats-Affär huet de Premier Xavier Bettel Schued ugeriicht: Zu Lëtzebuerg an am Ausland", sou d’CSV.

D’DP, mee awer och d’Koalitounspartner LSAP an déi Gréng misste sech d’Fro stellen, ob se kënnen acceptéieren, datt d’Lëtzebuerger Regierung an d’Land am Ausland u Kredibilitéit verluer hunn, sou den CSV-President Claude Wiseler um Bord vun enger Pressekonferenz.

Hie sot, de Xavier Bettel hätt engersäits u Glafwierdegkeet verluer, mee awer och en deontologesche Feeler gemaach a bewisen, wat ee scho gewosst hätt: nämlech, datt de Xavier Bettel a senger politescher Aarbecht iwwerflächlech wier.

D’CSV mécht also keng direkt Récktrëttsfuerderung, mee wäert sech selwer nach mat hire Parteigremien zesummesetzen, fir weider iwwert d’Plagiats-Affär ze beroden.

Weider Reaktiounen zu der Affär

D'Decisioun, seng Aarbecht trotz der Offer vun der Uni zréckzezéien, géif weisen, datt dem Staatsminister de Ruff vun der Wëssenschaft an der wëssenschaftlecher Aarbecht, grad wéi de Ruff vun der Uni Nanzeg net egal ass, seet den DP-Fraktiounspresident Gilles Baum. Och vun engem Imageverloscht wéinst der Plagiatsaffaire wier net ze schwätzen. Fir den LSAP-Fraktiounspresident Yves Cruchten ass d'Affär elo zou. D'Plagiatsaffär wier sécher net gutt fir de Premier gewiescht, deen doduerch vläicht e Knacks hätt, mä fir hie géif et kee Grond um Xavier Bettel senger Integritéit ze zweiwelen. Der Koalitioun géif déi dote Saach awer op alle Fall net schueden.

Ganz kritesch äussert sech de Piratendeputéierte Sven Clement dee vun enger Faveur schwätzt, déi d'Uni Nanzeg dem Staatsminister mécht, fir seng Aarbecht nodréiglech ze verbesseren. All Student kéint dat an Zukunft als wëllkommen Excuse benotzen wa se beim plagiéieren erwëscht ginn. Hei géif déi wëssenschaftlech Integritéit mat Féiss getrëppelt. Et hätt een e bëssche Gefill, datt hannert de Kulissen verhandelt gouf.

