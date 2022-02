Zwee Beamte vun der Gemeng Hesper hate jo zouginn, ëffentlech Gelder verontreit ze hunn. De Parquet hat am Juli 2019 Ermëttlungen ordonéiert.

Ermëttlungen duerch d'Justiz hunn erginn, dass aktuell 3 Persoune an der Affär ëm en Detournement an der Hesper Gemeng responsabel sinn. Et handelt sech ëm 2 Fonctionnairen am Alter vun 52, respektiv 55 Joer, déi antëscht vun hirer Funktioun entlooss goufen, an e Mann vun 61 Joer.

Duerch déi 2 Fonctionnairesposte goufe Immobilien a Fongen am Wäert vu 5 Milliounen Euro ugeheeft, déi elo mol an engem éischte Volet saiséiert goufen am Hibléck op eng eventuell spéider Beschlagnamung.

Schreiwes

Communiqué du parquet de Luxembourg concernant l'affaire des détournements de fonds à Hesperange

(11.02.2022) Dans le cadre de l'affaire relative aux détournements présumés opérés au préjudice de l'Administration communale de Hesperange, une instruction judiciaire a été ouverte le 13 juillet 2019 contre inconnu(s).

L'information judiciaire qui a été étendue par la suite en vertu de réquisitoires complémentaires du parquet de Luxembourg connaît actuellement trois inculpations. Il s'agit de deux fonctionnaires communaux âgés de 52, respectivement de 55 ans, entretemps démis de leurs fonctions et d'une troisième personne, un homme de 61 ans.

Par ordonnance du 10 février 2022, le juge d'instruction directeur vient de clôturer son instruction suite à une enquête menée avec assiduité par les sections Formation Appui Méthodologie (FAME) et Infractions Economiques et Financières (IEF) du Service de police judiciaire. Des biens immobiliers et des fonds importants, le total des deux postes avoisinant les 5 millions d'euros, ont été saisis en vue de leur éventuelle confiscation ultérieure.

Par l'ordonnance de clôture, le juge d'instruction directeur a signalé avoir effectué tous les devoirs utiles à la manifestation de la vérité ainsi qu'avoir rassemblé l'ensemble des éléments à charge et à décharge disponibles et il a transféré le dossier au parquet de Luxembourg pour analyse et permettre à celui-ci de prendre ses réquisitions en vue du renvoi de l'affaire devant une juridiction de fond.

Le parquet tient à rappeler que toute personne visée par une enquête ou une procédure pénale est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été reconnue par une décision définitive de la juridiction de fond compétente.