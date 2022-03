Nom Ugrëff duerch Russland huet d'Ukrain de Krichszoustand ausgeruff. Hëllefsorganisatioune sammele Spende fir d'Mënschen am Land.

Nieft Care, Caritas, der Croix-Rouge ass och d'Unicef sur place aktiv, dës ONG fäert ëm d'Liewen an d'Wuel vu bal 8 Millioune Kanner am Krichsgebitt. All dës Hëllefsorganisatiounen hunn dowéinst elo Spendenopriff gemaach.

Den Iwwerbléck:



Wunnraum ubidden:

Vill Leit aus der Ukrain sinn den Ament op der flucht a Richtung Westen a sichen no enger Plaz, wou op d'Mannst iwwergangsweis zur Rou komme kënnen.

Wien en Zëmmer oder souguer e bësse méi Plaz fir Leit aus der Ukrain zur Verfügung stelle kann, ka sech iwwer d'Hotline vun der Caritas an dem Roude Kräiz, déi mat Ënnerstëtzung vum Familljeministère opgeriicht gouf, mellen. D'Telefonsnummer ass +352 621 796 780, d'Mail-Adress ass Ukraine@zesummeliewen.lu. Dës Telefonsnummer ass vu méindes bis freides vun 8.30 bis 12 Auer a vun 13 bis 17 Auer besat. Leider sinn net genuch Leit do fir méi Disponibilitéite kënnen unzebidden. D'Email funktionéiert 24/7 a vill Benevolle schaffen och de Weekend duerch, fir de Honnerten Ufroen entgéintzekommen. Vun e Méindeg u gëtt et en Online-Formular mat weidere Froen, duerno gëtt bei jidderengem eng Visitt doheem gemaach, fir sech ze vergewësseren, datt déi richteg Leit beieneekommen. Den Dispositif beim "familles d'accueil" gëtt verstäerkt mat 3 Leit bei der Croix-Rouge an 3 Leit bei Caritas, fir esou séier wéi méiglech operationell ze sinn.



Fir d'Groussregioun: Och iwwer d'Initiative #Unterkunft kann ee Wunnraum inseréieren. Et ass e gemeinsame Projet vun der GLS-Bank, Ekosia, Betterplace.org an Elinor. Iwwer d'Plattform Host4Ukraine kann een Ukrainer op der Flucht och seng Gaaschtfrëndschaft ubidden.

Weider Infoen vun der Regierung, wéi een der Ukrain Hëllef zoukomme loosse kann a wéi eng Demarchen Ukrainer, déi zu Lëtzebuerg ukommen, maache mussen, ginn et hei. Infoen fir Leit aus der Ukrain, déi mat Hausdéieren op Lëtzebuerg geflücht sinn, ginn et hei.

Spendenopriff vun de Gemengen

D'Gemeng Déifferdeng stellt 45 Wunnengen an engem fréieren Hotel am Stadzenter zur Verfügung, wou méi wéi 100 ukrainesch Flüchtlingen kéinten ënnerkommen. Et ginn och Collectes publiques organiséiert, fir Hëllefsgidder aus der Populatioun ze sammelen.

Och d'Gemeng Ettelbréck huet en Opruff gemaach, dat zesumme mat Lycée Technique Ettelbrück an der Amicale vun de Pompjeeën.

Déi éischt ukrainesch Famillje sinn Ufank Mäerz zu Conter ukomm. Aus dësem Grond organiséiert d'Gemeng Conter eng Collecte vun éischten Noutwennegkeete wéi Gezei a Schong fir Kanner, Jugendlecher an Erwuessener, Maxi-Cosien, Kutschen, Kannerbettercher, Hygiènesartikelen (Shampoing, Zännbiischt, Seef, Deo asw.), Bettwäsch, Dicher a Spillsaache fir déi Kleng. Spende kënnen an der aler Sportshal zu Conter (L-5322, 1, Rue des Sports) ofgi ginn. D'Ëffnungszäite si vu 7.00 bis 12.00 a vun 13.00 bis 18.00 Auer. Gesicht ginn och Leit, déi dobäi hëllefe wëllen, d'Spenden unzehuelen, en Tri ze maachen a se ze verdeelen. All Hëllef ass wëllkomm – och stonneweis! D'Gemeng Conter huet iwwerdeems en Opruff un hir Bierger gestart, fir no eidelen Appartementer, Haiser oder Kummeren ze sichen, fir ukrainesch Familljen ënnerzebréngen. Fir weider Informatioune steet de Sekretariat vun der Gemeng Conter (Kontakt: 35 02 61 – 313 / 331, secretariat@contern.lu) zur Verfügung.

D'Gemeng Fluessweiler huet dann och opgeruff fir d'Ukrain ze spenden. All méiglech Informatiounen fannt der hei op dësem Flyer.

Virun allem gi sanitär a medezinesch Hëllefsgidder gebrauch.

www.ukrain.lu - Hëllef fir d'Ukrain - Iwwersiicht vun Hëllefsaktiounen zu Lëtzebuerg

Weider Spendenopriff

D'Solidaritéit mat der Ukrain ass grouss, sou datt et zu Lëtzebuerg och eng ganz Partie privat Initiative gëtt, wou Spende gesammelt ginn.

De Reider a Päerdshändler Kim Grangenette vum Bouferterhaff zu Bartreng huet aus beruffleche Grënn vill Frënn a Polen, Ungarn an an der Ukrain. Wéi hie vum Krich an der Ukrain héieren hat, huet hien decidéiert e Spendenopruff ze maachen. E Mëttwoch den Owend fiert hien dofir mat enger ukrainescher Bekannter mat engem Päerdscamion op Uschhorod un der Grenz tëscht der Ukrain an der Slowakei, fir Iessen a Medikamenter fir d'Mënschen an d'Déieren ze auszeliwweren. Donieft probéiere si och Refugiéen aus der Ukrain mat op Lëtzebuerg ze bréngen.

Och d'Iechternacher Guiden a Scoute vum Iechternacher Troupe Saint Wilibrord sammele fir d'Ukrain. E Samschdeg, den 12. Mäerz riichte si tëscht 10 a 17 Auer eng Sammelstell am Veräinshaus zu Iechternach op. An och fir Leit, déi net kënnen dohi kommen, gëtt et eng Hotline, fir datt si d'Saache siche kommen. Virun allem ginn Hygiènes-Artikelen an Éischt Hëllefs-Produite gebraucht. Si huele keng Kleedungsstécker un!